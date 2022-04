Promozioni Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid con abbonamento

Mese di aprile ancora più caldo in tema di offerte Stellantis. Gustose promozioni Jeep 4xe Plug-In Hybrid per tutto aprile 2022: ce n’è davvero per tutti i gusti in quanto a sconti e a rate mensili. Come antipasto, Plug&Drive, un servizio in abbonamento mensile offerto da Leasys Rent accessibile solo con una patente di guida e una carta di credito. Si guida per 12 mesi la Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid al prezzo di 579 euro al mese. Prima, però, serve un voucher di iscrizione a 199 euro acquistato su selezionati Leasys Mobility Store. Si prenota la tua Jeep, la si guida per 12 mesi. Volendo, puoi restituirla anche dopo un solo mese senza il pagamento di nessuna penale.

Promozioni Jeep 4xe Plug-In Hybrid: cosa include l’abbonamento

L’abbonamento è un noleggio. Medio: un anno. Cosa include il Plug&Drive? Canone mensile con prezzo bloccato per 12 mesi, possibilità di uscita senza penali anche dopo un solo mese, poi 1500 km di percorrenza al mese, copertura Rca, Kasko e Furto con franchigia di 3.500 euro. Più la consegna (e restituzione) presso selezionati Leasys Mobility Store. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche le rcariche gratuite in tutte le colonnine Leasys rent in Italia.

Con l’iscrizione al programma Plug&Drive: un anno di abbonamento al car sharing 100% elettrico LeasysGO! con 60 minuti al mese di guida gratuita a Roma, Milano e Torino.

A cosa stare attenti? Alle penali. Per eventuale sforamento della percorrenza, per eventuali danni, furti, atti di vandalismo. Tutto è scritto nel contratto di abbonamento-noleggio medio.

Finanziamento con Valore futuro

O la Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, Prezzo di Listino € 40.099 comprensivo di Easy Wallbox (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo promo €34.810 oppure € 33.810 a rate.

Anticipo €9.698,94, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 199. Valore futuro garantito pari alla rata finale residua di € 21.564,59. Credito € 25.052,92. Con 250 euro di un anno di ricariche pubbliche Free2Move facoltativo, Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus € 115,86). Interessi € 5.895,66. Dovuto (escluso anticipo) € 31.128,59.

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,10 €/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 60.000km. TAN fisso 6,19% e TAEG 7,46%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Il cliente potrà scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo secondo le seguenti tempistiche: al 13°, 25°o 37° mese.

