Maserati Grecale in promozione con leasing ad aprile

Fra le offerte di aprile riservate a chi ha la partita IVA, spicca la Maserati Grecale in promozione con leasing. Per tutto aprile, Maserati Grecale in promozione con leasing. Versi un anticipo, paghi un canone mensili, e la guidi. Parliamo per la precisione della GT Mhev, che ha un valore fornitura di € 60.100 (al netto dell’IVA). Anzitutto, si versa un anticipo ragionevole di € 17.000. Poi, ecco 47 canoni mensili di € 500.

Importo totale del credito € 47.908,11, inclusa Polizza Furto/Incendio € 4.808,11 per tutta la durata del leasing calcolata sul cliente residente nella Provincia di Modena. Per chi risiede altrove, calcoli da rifare: più i sinistri nella zona, più caro il canone.

Formula molto ricca, visto che include la polizza Furto, quasi fosse un noleggio lungo termine.

Maserati Grecale in promozione: quale riscatto

Alla fine, se vuoi, paghi un riscatto € 28.223,19. Se lo versi, l’auto diviene tua. Se no, la dai indietro. Importo totale dovuto € 51.829,41 (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale valore di riscatto).

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,1 €/km ove il veicolo abbia oltrepassato la percorrenza massima di 80.000 km.

TAN Fisso 2,39%, Tasso leasing 2,42%. Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Ovviamente, la macchina, se la si restituisce, dev’essere nelle condizioni stabilite all’inizio per contratto. Invece, in caso di danni a esterni o interni, o di guai meccanici di cui si è responsabili, scattano addebiti a carico del cliente. Il quale ha usato un bene non suo, ma di una società proprietaria della macchina.

Per la Quattroporte canone di leasing più pesante

Il leasing più caro? Per la Maserati Quattroporte GT, cpn valore fornitura di € 89.200 (al netto dell’IVA). Anticipo €23.516,4, poi 47 canoni mensili di € 1.100. Riscatto eventuale a € 25.849,59. Importo totale del credito € 72.645,77 (inclusa Polizza Furto/Incendio € 6.962,17 per tutta la durata del leasing nella Provincia di Modena). Dovuto € 77.656,08. In caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, costo supero 0,1 €/km oltre 80.000 km. Tan Fisso 2,39%, Tasso leasing 2,42%.

