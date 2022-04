Gruppo Stellantis caldo in fatto di sconti in primavera. Promozione Opel Corsa elettrica con Rca. Cosa sapere dell’offerta di aprile 2022 della Casa tedesca, sempre molto attiva. La Edition 5 porte con listino 33.400 € (IPT e contributo PFU esclusi), al prezzo promozionale di 29.648 €, oppure 28.748 € solo con finanziamento.

Promozione Opel Corsa elettrica con Rca: come funziona

Anticipo 11.406,69 €; 35 rate mensili da 199,00 € (spese gestione pagamenti 3,5 € per ogni rata) oltre Rata Finale (Valore Futuro Garantito) 14.488,92 €; importo totale del credito 18.803,54 € (incluso Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 1.112,23 €). Interessi totali 2.650,37 €; TAN fisso 5,30%, TAEG 6,55%; imposta di bollo 16 €; spese di bollo su invio comunicazione periodica 2 €. Importo totale dovuto 21.601,92 €.

L’offerta include e i seguenti servizi facoltativi: per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). E per 1 anno, Provincia Milano Polizza Rca.

Occorre capire in altre Province il costo. Più gli incidenti nella zona, più alto il prezzo.

Durata contratto: 36 mesi/18.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. Offerta valida presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA.

Corsa-e con Valore futuro

Si tratta di un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra della Casa. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro. A meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Attenzione: con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di ripensamento, avrà la possibilità di restituire il veicolo senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio opera a condizione che Il veicolo venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione.

La batteria di trazione, se è in grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della garanzia legale.

