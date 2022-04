Biscione attraente con le promozioni di aprile 2022. L’Alfa Romeo Tonale a noleggio lungo termine: canoni ragionevoli, per un’offerta molto interessante. Si tiene l’auto in affitto per un certo periodo, con i servizi inclusi, a zero pensieri su burocrazia e manutenzione, e poi si restituisce il mezzo alla società: Leasys (Stellantis, ovviamente).

Alfa Romeo Tonale a noleggio lungo termine: quanto si paga

Per la 1.5 Hybrid Speciale, offerta IVA inclusa: anticipo 14.500 euro. Poi, 36 mesi a 389 euro di canone. Quindi un 1500 cc turbo, di 130 CV, con emissioni di CO2 di 135 grammi per km. In totale, percorrenza di 45.000 km: sono 15.000 km annui, quindi una promo valida.

Ottima la Rca. Con un massimale pari a 25 milioni di euro, la copertura include l’indennizzo per danni subiti da terzi a seguito di sinistro da circolazione stradale e danni ai terzi trasportati all’interno del veicolo.

La copertura furto copre i danni dell’auto nel caso di furto o rapina. La copertura incendio copre i danni subiti dall’auto, sia in circolazione sia parcheggiata, a seguito di incendio.

Danni: massima trasparenza

Copertura riparazione danni. È indipendente dalla responsabilità del conducente e solleva il cliente dalla responsabilità finanziaria nei confronti di Leasys. Quando?

Uno: danni a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada e ribaltamento verificatisi durante la circolazione e/o in sosta.

Due: furti anche se solo tentati e che non abbiano provocato perdita totale del veicolo.

Manutenzione: cosa sapere

Dentro, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il punto di riferimento sul territorio? I Leasys Mobility Store, centri selezionati e monitorati da Leasys al fine di fornire servizi di assistenza con standard qualitativi elevati, ottimizzando i tempi di intervento. Per tutte le attività di assistenza operativa e manutenzione, il ritiro e la riconsegna del veicolo, nonché la prenotazione dell’auto sostitutiva.

Comunque, la tempestività degli interventi è garantita in ogni momento e in tutto il territorio nazionale. In caso di guasto o sinistro, c’è Customer Care 800 334422 gratuito, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. In alternativa, si fa con l’app Leasys specifica.

