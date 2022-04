Formula 1, Gp d’Australia: Leclerc show! Vince e allunga su Verstappen

Apoteosi Ferrari. Dopo aver dominato in lungo e in largo il week-end in Australia, Charles Leclerc chiude in trionfo sul circuito di Melbourne. Che lo lancia ulteriormente in classifica generale, dato il concomitante ritiro del rivale numero per la corona, il campione uscente Max Verstappen.

Formula 1, Gran Premio d’Australia: Leclerc centra il bersaglio grosso, mentre Verstappen deve gettare la spugna. Unica nota stonata del Cavallino Rampante il ritiro di Carlos Sainz

Il predestinato della Ferrari ha confermato il momento di grazia vissuto fin da inizio stagione. Con il fondamentale supporto di una F1-75 formidabile, ha comandato le operazioni nella massima disinvoltura fino al traguardo. Se in Bahrain e in Jeddah Verstappen era rimasto aggrappato alla rossa, oggi la RB18 non li ha nemmeno visto gli scarichi del Cavallino, indomabile per chiunque tra le curve dell’Albert Park. La prima posizione occupata da Charles Leclerc non è mai apparsa in discussione. E al giro 39 è finita anzitempo la prova dell’olandese. Difatti, la power unit della Red Bull è andata in fiamme, aggiungendo un altro pesante zero in classifica piloti. Nel mentre, Leclerc, protagonista di un GP da sogno, si è portata a casa altri 26 punti d’oro.

A difendere l’onore della compagine austriaca ci ha pensato il messicano Sergio Perez, secondo davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ma il vero spunto di discussione è l’ennesimo deficit nel motore del team di Milton Keynes: su tre appuntamenti, la Red Bull ha sofferto di problemi per la seconda volta. Stando a quanto comunicato dai portavoce, si è trattato di perdita di benzina. L’unica nota stonata della Rossa è il ritiro dello spagnolo Carlos Sainz a inizio gara. Dietro le frecce d’argento si sono piazzate le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Chiudono la top 10 del Gp d’Australia, vinto da Charles Leclerc: Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Alexander Albon (Williams). Appena fuori dalla zona punti Guanyu Zhou, undicesimo.

Leclerc: una prova d’autore

La terza prova del campionato del mondo di Formula 1 del 2022 era molto attesa, sia dai fan sia dagli addetti ai lavori. Dopo un acceso testa a testa tra Leclerc e Verstappen in Arabia Saudita, stavolta non c’è stata proprio storia. La bilancia pende totalmente a favore di Maranello. Fin dalle qualifiche si è registrato ben altro passo. E così è andata anche oggi. Dalla gomma media alla gomma dura, il 24enne della compagine di Mattia Binotto ha travolto le rivali. L’affidabilità dell’auto è poi stato un ulteriore punto di forza.

Un successo su tutta la linea che esalta, se rapportato alla crisi vissuta in Red Bull. Tuttavia, non è il momento di rilassarsi, di togliere il piede dall’acceleratore. Semmai le importanti conferme giunte da Melbourne devono rappresentare uno stimolo supplementare a credere in un sogno, innominato per questione di scaramanzia. Del resto, il viaggio è lungo, lunghissimo. La stagione è appena agli inizi e le lezioni del recente passato invitano a tenere la testa china. L’imperativo è di non sprecare l’importante tesoretto messo da parte.

La cronaca

Come preannunciato ieri, Leclerc scende in pista con un approccio subito aggressivo, mentre Hamilton sorprende Norris a destra e Perez a sinistra infilandosi al terzo posto davanti al messicano, al compagno di paddock Russell e alle due McLaren. Soffre Sainz, il quale, partito con gomma dura, rimane quasi piantato allo spegnimento dei motori. Così precipita dalla nona alla quattordicesima posizione. E al secondo giro chiude ingloriosamente perdendo la sua monoposto nella esse di curva 10: frena lungo nell’erba, tenta di rientrare in pista con testacoda e parcheggia nella ghiaia. Grand Prix da dimenticare per l’iberico, un vero peccato perché le premesse c’erano.

Sul circuito irrompe la Safety Car, impegnata per 3 giri a rimuovere la F1-75. La gara riparte al sesto passaggio, con Leclerc seguito a distanza ravvicinata dalla Red Bull. Il monegasco spinge per uscire dal secondo di vantaggio e negare, perciò, a Max il Drs. Dietro Hamilton annaspa, bloccando comunque la seconda RB di Perez. Il messicano aspetta il momento di sferrare l’attacco e lo esegue al 9° giro in curva 4: niente da fare per il baronetto inglese, costretto ad accodarsi. Così Perez allunga per andare a supportare Verstappen contro la lanciatissima Ferrari.

La prima parte di gara di Leclerc con la gomma media è supersonica. Tra il nono e il diciassettesimo giro la F1-75 porta a 8 i secondi di vantaggio sulla macchina di Verstappen. Che soffre tremendamente nella gestione della mescola. Tanto che dai box, al giro 18, lo richiamano per il cambio gomme. La Ferrari non risponde subito, mentre Perez adotta la stessa strategia, rientrando per il cambio il giro successivo.

Mentre Verstappen sfreccia su gomma nuova, la Ferrari alla fine si decide. Al 22° sosta per Leclerc e Hamilton, che ripartono entrambi davanti alle Red Bull. Ma tirare il fiato è un crimine. Difatti, al 23° giro Sebastian Vettel perde il controllo della sua Aston Martin andando a muro. Tradotto: Safety Car e distacchi azzerati.

La vettura di sicurezza rientra ai box al 26° giro e la gara riparte, stavolta però con tutti su gomma dura. E qui un brivido corre lungo la schiena dei ferraristi perché Verstappen prova l’assalto alla rossa sul rettilineo. Dal canto suo, Leclerc non va nel pallone e reagisce prontamente tenendo la traiettoria interna e puntando sulla power-unit della sua Ferrari. Che gli consente di arrivare alla staccata della prima curva in posizione di vantaggio. L’unica soluzione per Verstappen è di provare all’esterno, ma evita manovre azzardate e Charles fugge. Regalando piacevolissime sensazioni ai sostenitori, sicché pure su mescola dura la F1-75 macina decimi di vantaggio in confronto alla Red Bull: in 6 giri sulla hard il monegasco porta a 3”6 il gap su Max.

Poi al 39° giro la giornata si trasforma da ottima a favolosa, con la Red Bull di Verstappen che parcheggia col motore in fumo. Stavolta nessun timore di subire una rimonta con gomma dura, sulla falsariga di Jeddah. Stavolta è solo questione di gestire le operazioni in attesa della bandiera a scacchi. All’olandese non rimane che indicare ai marshal dove spruzzare la schiuma ignifuga per sbloccare l’incendio sulla sua R18. Senza nessuna minaccia sullo specchietto, Leclerc scappa via verso un successo che delinea una classifica da incorniciare.

La classifica

A due settimane dal Gran Premio dell’Emilia Romagna, previsto sul circuito di Imola, l’umore in casa Ferrari è alle stelle. Attualmente Leclerc ha il comando della classifica generale con 71 punti, davanti a Russell e Sainz, rispettivamente a quota 37 e 33. Seguono Perez a 30, Hamilton a 28, Verstappen a 25, Norris a 16, Magnussen e Bottas a 12. Per quanto riguarda i costruttori la squadra di Maranello è prima con 104 punti, mentre le Mercedes (65 p.) infilano le Red Bull (55 p.). Sesta Alfa Romeo (13 p.).

