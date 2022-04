Zero incentivi statali per adesso. Ecco allora la Fiat 500 elettrica in promo con 3 novità ad aprile 2022. Primo: la Action ha un listino di € 27.000, in offerta a € 24.800 solo con finanziamento di FCA Bank e noleggio MyFiat On-Demand. Anticipo 8.710, 36 rate mensili di 189. Valore futuro 13.040. Credito 17.391,55 con Identicode 235, polizza pneumatici 25,55, servizio myFiat On-Demand 540. Interessi 2.326,45. Dovuto 19.853. TAN fisso 4,95% e TAEG 8,26%.

Fiat 500 elettrica in promo: quando puoi restituirla

Seconda novità. Il cliente potrà scegliere di sostituire il veicolo al 13° mese e al 25° mese; al 37° mese potrà decidere di sostituire o restituire il veicolo o se decide di tenerlo sarà dovuto il pagamento del Valore futuro. Verrà addebitato un costo supero 0,05/km se il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo contrattualmente consentito, pari a 15.000 km in caso di sostituzione al 13° mese o 30.000 km in caso di sostituzione al 25° mese o di 45.000 km, in caso di sostituzione e/o restituzione del veicolo al 37° mese.

Terza novità: noleggio incluso

Il servizio MyFiat On-Demand è disponibile in tutti i Leasys Mobility Store in Italia. Alcuni veicoli potrebbero non essere disponibili nello Store prescelto. La disponibilità del veicolo va richiesta con almeno 24 ore lavorative di anticipo.

Per accedere al servizio occorre possedere tutti i seguenti requisiti: residenza in Italia ed età minima di 21 anni; possesso di patente di guida in corso di validità da almeno un anno nonché di documento di identità; codice fiscale in corso di validità; possesso di carta di credito in corso di validità intestata al titolare del contratto di noleggio, da esibire obbligatoriamente al momento del ritiro della vettura presso i Leasys Mobility Store (non sono ammesse carte bancomat, carte di debito, visa electron o carte prepagate).

Interessantissimo, ma occhio alle franchigie per danni, incidenti, furti. Come qualsiasi noleggio, ha numerosi vantaggi e alcune clausole cui prestare la massima attenzione. Non per niente, viene richiesta la carta di credito. Che rappresenta pur sempre una garanzia per la società proprietaria del mezzo che dà a noleggio il mezzo.

