Jeep Renegade in promozione ad aprile 2022

Aprile caldo per la Jeep Renegade a € 33.810 anziché 40.099: la Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid. Comprensivo di Easy Wallbox. Anticipo € 9.698,94; durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 199. Valore futuro € 21.564,59. Credito € 25.052,92. Senza ecobonus, che non ci sono ancora.

Jeep Renegade a € 33.810 con le ricariche

Un bel vantaggio: € 250 per un anno di ricariche pubbliche Free2Move facoltativo, Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus 115,86. Quindi, wallbox più ricariche nella rata mensile, per lanciare l’ibrida della Casa USA. Interessi € 5.895,66, dovuto € 31.128,59. Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,10 €/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 60.000km. TAN fisso 6,19% e TAEG 7,46%.

Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione, dopo valutazione del merito creditizio del potenziale cliente. Si vedrà se è in grado o no di pagare a rate con puntualità. Come per qualsiasi finanziamento di un bene o per un mutuo di un’abitazione.

Altro grosso vantaggio: il cliente potrà scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo secondo le seguenti tempistiche: al 13°, 25°o 37° mese. Ovviamente, in base al mese, cambia l’importo da versare al Costruttore americano del Gruppo Stellantis.

Iniziativa valida fino al 30.04.2022 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna. Il tutto, ribadiamo, in attesa degli ecoincentivi. Se e quando questi arriveranno, le promo muteranno d’improvviso a livello nazionale. Per tutti i modelli che beneficiano degli sconti statali. Comunque, sarà solo lo Stato a mettere un gettone nel piatto: i Costruttori non saranno più obbligati a concedere un ulteriore sconto al cliente.

Renegade con rate di € 249

Oppure la Jeep Renegade 1.5 T4 e-Hybrid 130 CV CT Limited. Prezzo di listino € 32.200. Promo € 26.700 oppure € 25.200 solo con Excellence contributo Prezzo.

Anticipo €4.549,35 durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di € 249. Valore futuro € 14.061,05 . Credito € 21.342,51 (inclusi servizio Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus 115,86). Interessi € 4.502,54, Dovuto € 26.025,05.

In caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,1 €/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 60.000km. TAN fisso 6,19% e TAEG 7,8%.

