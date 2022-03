Fiat 500X Dolcevita a 393 euro al mese con anticipo zero

Ancora per pochi giorni è possibile sfruttare il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, in caso di permuta e rottamazione, per acquistare in promozione la Fiat 500X Dolcevita Sport con motore diesel da 130 CV al prezzo di 25.300 euro anziché 27.300 euro (prezzo di listino di 32.300 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, il finanziamento prevede anticipo zero, 84 rate mensili da 393,50 euro (con incluse le spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una durata contrattuale di 84 mesi. L’importo totale del credito è di 25.934 euro con incluse le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, l’identicode di 235 euro e la Polizza Pneumatici di 58 euro.

Fiat 500X Dolcevita: tutti i dettagli sul finanziamento proposto da FCA Bank

Gli interessi sono pari a 6773,76 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 33.022,76 euro. Il TAN è fisso del 6,35% mentre il TAEG dell’8,21%. L’offerta FCA Bank è ovviamente soggetta ad approvazione da parte della banca di Stellantis.

Sotto il cofano della Fiat 500X Dolcevita Sport è presente il motore diesel Multijet a quattro cilindri in linea da 1.6 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 3750 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo un cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore.

Fiat sostiene che il crossover impiega 10,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,3 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 115 g/km.

Ecco cosa prevede la versione Dolcevita Sport

L’allestimento Dolcevita Sport prevede di serie impianto audio come sei altoparlanti, climatizzatore automatico, limitatore di velocità, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, barre al tetto, cerchi in lega nero brunito da 18”, correttore assetto fari, capote in vari colori, doppio terminale di scarico cromato, fari anteriori Full LED, fendinebbia Full LED, kit riparazione pneumatici Fix & Go, dettagli sport, DRL a LED, paraurti in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore, tergilunotto e vetri posteriori e lunotto oscurati.

Non mancano specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione riscaldamento, calotte dark grey e indicatori di direzione integrati, interni techno pelle, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40, volante sportivo in techno pelle con regolazione in altezza e comandi integrati, tasche presenti dietro ai sedili anteriori, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei cartelli stradali, Lane Departure Warning, Intelligent Speed Assist, freno di stazionamento elettrico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e cruise control.

