Jeep Renegade Plug-in Hybrid in promo con wallbox

Gruppo Stellantis in pressing con le promo di marzo 2021. Jeep Renegade Plug-in Hybrid in offerta con wallbox: la stazione domestica per fare il pieno di elettroni. In più, un anno di ricarica fornito da F2Me-solution presso le stazioni pubbliche: corrisponde a circa 400 KW necessari a percorrere 2000 km in modalità elettrica. Stimata quale percorrenza media annuale di una vettura plug-in.

Jeep Renegade Plug-in Hybrid: schema delle rate

La Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid ha un prezzo di listino di € 40.099 comprensivo di Easy Wallbox. Prezzo promo € 34.810 oppure € 33.810 solo con finanziamento.

Anticipo € 1.000 durata, prima rata a 30 giorni. Poi 48 rate mensili di € 399. Valore futuro € 21.580,21. Credito € 33.751,86. Con € 250 di un anno di ricariche pubbliche Free2Move (facoltativo), servizio Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus 115,86, Spese istruttoria € 325.

Interessi € 6.812,35, dovuto € 40.744,21, TAN fisso 5,99% e TAEG 7,06%. Chilometraggio totale 60.000 km, costo supero 0,10/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Per sostituire la Jeep prima

Il cliente potrà scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo secondo le seguenti tempistiche: al 13°, 25°o 37° mese. Iniziativa valida fino al 31.03.2022 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna con il contributo Jeep e dei concessionari aderenti.

Ricordiamo che il Valore futuro è un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Jeep. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Il portale web della Casa indica percorrenza e penale: massima trasparenza. Ottimo.

Renegade a noleggio-leasing

Volendo, c’è la Renegade 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe Auto a noleggio. L’offerta include: 48 mesi e 60.000 Km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 21.300 euro IVA inclusa. Un noleggio-leasing.

Servizi: copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo gratuito di Leasys UMOVE, App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità; opportunità di restituire l’auto, esclusivamente dal 18° al 20° mese di noleggio (questi mesi saranno individuati non tenendo conto dei giorni di determinazione del pro-rata), senza penalità.

