Promozione 500 elettrica con myFiat On-Demand

Stellantis all’attacco con le offerte, ma sino al 14 marzo 2022, in attesa dei possibili incentivi. In particolare, la promozione 500 elettrica. La Nuova 500 Action ha un listino € 27.000, in promo a € 23.960 solo con finanziamento di FCA Bank. Anticipo € 7.710, poi 36 rate mensili di € 189. Valore futuro € 13.040.

Promozione 500 elettrica: include myFiat On-Demand

Credito € 17.391,55. Nella rata, Identicode € 235, polizza pneumatici € 25.55, servizio myFiat On-Demand € 540. Include: 24 giorni di noleggio, km illimitati, copertura Rca, assistenza stradale, servizio Super Cover con penale in caso di furto/incendio in Campania, Calabria, Puglia, Catania e Provincia o dolo e colpa grave. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, ad approvazione di Leasys Rent. Giorni di noleggio non usufruiti non saranno oggetto di rimborso.

Perché al Sud? Perché ci sono più furti d’auto.

Con my FIAT On Demand è possibile avere a disposizione un’auto in più del brand Stellantis, da noleggiare quando se ne ha bisogno. Il servizio, fornito da Leasys Rent, offre infatti un pacchetto di 24 giorni di noleggio on demand, con cui mettersi alla guida, dove e quando si vuole, di un modello a scelta della gamma FIAT: dalla 500 alla 500X e 500L, passando per Panda e Tipo.

Le auto noleggiate con my FIAT On Demand saranno utilizzabili, in modo frazionato o continuativo, durante tutto l’arco del finanziamento FCA Bank. Un servizio di mobilità complementare a quella di Nuova 500 elettrica, in grado di rispondere a esigenze particolari di abitabilità e trasporto di bagagli, così come di guida in zone con limitate infrastrutture di ricarica.

Inoltre, per la massima libertà di fruizione del servizio, il veicolo noleggiato potrà essere guidato anche da una persona diversa dall’intestatario della Nuova 500.

Valore futuro: cos’è

Si tratta di un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Fiat. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Interessi 2.326,45. Dovuto dal consumatore 19.853. TAN fisso 4,95% e TAEG 8,26%. Il cliente potrà scegliere di sostituire il veicolo al 13° mese e al 25° mese. Al 37° mese potrà decidere di sostituire o restituire il veicolo o se decide di tenerlo sarà dovuto il pagamento della rata finale residua. Verrà addebitato un costo supero 0,05/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo contrattualmente consentito, pari a 15.000km in caso di sostituzione al 13° mese o 30.000km in caso di sostituzione al 25° mese o di 45.000 km, in caso di sostituzione e/o restituzione del veicolo al 37° mese.

Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Consumo di energia elettrica gamma La Nuova 500 (kWh/100km): 14,9 -14; emissioni CO2 (g/km) zero, visto che è elettrica.