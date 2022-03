Alfa Romeo Stelvio con Furto e incendio in promozione

Marzo d’oro per gli alfisti che desiderano modelli in promo. L’Alfa Romeo Stelvio con Furto e incendio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business, parte da un listino di € 55.200, che in offerta diviene € 44.500. Anticipo € 14.660, 36 rate mensili di € 349. Valore futuro € 25.458,68.

Alfa Romeo Stelvio con Furto e incendio: pacchetto ricco

Proposta molto interessante. Nel credito di € 34.220,39 ci sono Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750 facoltativo. Più polizza Furto e incendio € 2.966,9 calcolata su cliente residente in provincia di Bologna. In altre province, per un numero diverso di furti, i prezzi cambiano.

Chiedete franchigie in euro e scoperti in percentuale: penali eventuali in caso di furto. La franchigia è una somma (espressa in cifre) che, in caso di risarcimento di un danno, rimane a carico dell’assicurato. o Scoperto è la percentuale dell’importo del danno che resta a carico dell’assicurato. Se il sinistro prevede un risarcimento di 2.500 euro, il 10% calcolato sarà di 250 euro. In questo caso pertanto essendo questa somma inferiore alla franchigia, sarà quest’ultima ad essere applicata dalla compagnia.

Interessi € 3.638,82, dovuto € 37.709,81, TAN fisso 3,99% e TAEG 8,99%. Non basso, per la rateazione comoda e il pacchetto ricchissimo. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Valore futuro: come funziona

Valore futuro garantito € 25.458,6. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km. Si tratta di un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Alfa. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Quanto? Il portale web della Casa indica percorrenza e penale: massima trasparenza. Ottimo.

Alfa Giulia in offerta

Oppure, la Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business listino € 48.400, prezzo promo € 39.300. Anticipo € 14.060, 36 rate mensili di € 349. Valore futuro pari € 19.897,12. Credito € 29.301,42. Interessi € 3.033,7, dovuto € 32.470,12. TAN fisso 3,99% TAEG 9,53%.

Inclusi servizio Identicode € 235, Polizza Furto €2.647,93 calcolata su di Bologna, Polizza Pneumatici Plus 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.