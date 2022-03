Maserati MC20 Cabrio testata sulla neve della Svezia [Foto spia]

La Maserati MC20 rappresenta l’inizio di una nuova era per lo storico marchio modenese. Oltre alla versione coupé, sappiamo che il Tridente porterà sul mercato le varianti spider e completamente elettrica con propulsore Folgore.

La conferma è arrivata direttamente dal brand di Stellantis alla fine dello scorso anno, mostrando ufficialmente un prototipo ben camuffato. Detto ciò, Motor.es ha condiviso nelle scorse ore le foto spia di un muletto mimetizzato della Maserati MC20 Cabrio che è stato avvistato alle basse temperature in Svezia mentre effettuava i soliti test invernali.

Maserati MC20 Cabrio: un prototipo con camuffamento ufficiale è stato avvistato sulla neve in Svezia

La MC20 Cabrio è stata catturata in foto con lo stesso camuffamento ufficiale, che propone la colorazione celeste e il tema delle nuvole. Inoltre, sulla griglia frontale è ben visibile il Tridente, accompagnato da generose prese d’aria.

Nonostante la mimetizzazione, possiamo apprezzare le forme della carrozzeria che resteranno invariate rispetto alla MC20 coupé. Anche i gruppi ottici, il profilo laterale e i parafanghi anteriori e posteriori resteranno uguali. Sulla parte posteriore possiamo vedere ancora i due terminali di scarico posizionati al centro sotto il portatarga e i grossi estrattori di calore sulle fiancate che non presentano alcuna modifica.

Purtroppo, Maserati ha nascosto ogni singolo dettaglio del nuovo motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri e la zona del tetto presente sul retro. In questo caso possiamo vedere delle nuove prese d’aria verso il posteriore che non sono presenti sulla coupé.

A giudicare dalle foto spia, l’elegante linea del tetto della Maserati MC20 Cabrio non verrà modificata e inoltre dietro i sedili posteriori possiamo vedere delle gobbe e sicuramente lo spazio per la capote. Il debutto ufficiale della vettura è previsto per la prossima estate mentre le vendite inizieranno entro la fine dell’anno come model year 2023.

Sotto il cofano ci sarà ancora il Nettuno V6 da 3 litri

Sotto il cofano della MC20 Cabrio non ci saranno modifiche rispetto alla versione coupé. Questo vuol dire che troveremo ancora il nuovo Nettuno V6 da 3 litri con bancate a 90° e lubrificazione a carter secco, capace di sviluppare 630 CV di potenza a 7500 g/min e 730 Nm di coppia massima a 3000-5500 g/min.

Il propulsore viene fornito con un sistema a doppia candela e un’accensione con precamera di derivazione Formula 1, oltre a due turbocompressori e un sistema a iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar.

Secondo quanto riportato, il powertrain deriva parzialmente dall’F154 V8 di Ferrari presente sulla SF90 Stradale e adotta alcune componenti del 690T V6 di Alfa Romeo utilizzato su Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Accanto al sei cilindri troviamo una trasmissione a doppia frizione a 8 marce fornita da Tremec ed è la medesima della Chevrolet Corvette C8. Per quanto riguarda le prestazioni, la Maserati MC20 impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,8 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 325 km/h.