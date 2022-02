Opel Mokka a 199 euro al mese con manutenzione e assistenza stradale

Ancora per pochi giorni è possibile sfruttare il finanziamento Scelta Opel per acquistare in promozione a 20.500 euro anziché 21.400 euro il nuovo Opel Mokka in allestimento Edison e con motore turbo benzina da 100 CV.

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 4202 euro, 35 rate mensili da 199 euro e rata finale di 13.314,66 euro (valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 17.522,61 euro con inclusi le spese istruttoria di 350 euro e i costi dei servizi facoltativi di 875 euro.

Opel Mokka: scopriamo tutti i dettagli sulla promozione valida fino al 28 febbraio

Gli interessi totali sono di 2757,05 euro, l’imposta di bollo pari a 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro per ogni rata mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro. L’importo totale dovuto è di 20.427,66 euro, il TAN è del 5,75% mentre il TAEG del 7,34%.

La durata contrattuale è pari a 36 mesi, la percorrenza massima prevista dal contratto è di 30.000 km mentre il pagamento della prima rata avviene dopo un mese. L’offerta è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta o rottamazione di un’auto presso la concessionaria Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services. Inoltre, l’offerta include il servizio FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia, manutenzione ordinaria e assistenza stradale.

L’Opel Mokka Edition oggetto della promozione viene fornito con il motore benzina PureTech a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 100 CV di potenza a 5500 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto è presente un cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, il SUV compatto impiega 11 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 182 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,6 l/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 104 g/km.

Ecco cosa comprende di serie l’allestimento Edition

L’allestimento Edition prevede di serie climatizzatore manuale, controllo automatico della velocità, servosterzo, cerchi in lega Silver da 16”, correttore assetto fari, dettagli esterni cromati, fari EcoLED, kit riparazione pneumatici, luci di direzione a LED, tergilunotto, tetto in tinta con la carrozzeria, alzacristalli elettrici anteriori, sedile posteriore sdoppiato, ABS e poggiatesta posteriori.

Non mancano chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, pacchetto Safety, vari airbag, radio con Bluetooth, sedile guidatore con regolazione a sei vie, sedile passeggero anteriore regolabile e rivestimento in tessuto Ethnic.