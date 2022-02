Peugeot Sport e Modex si uniscono

Arrivano importanti novità per Peugeot. La divisione sportiva della casa automobilistica del Leone e Modex, fornitore leader di soluzioni basate su blockchain, nelle scorse ore hanno annunciato una nuova collaborazione concernente un progetto di corse di resistenza messo in atto dalla casa automobilistica francese. Le due società dunque con questo accordo rafforzeranno, esploreranno e sfruttaranno le connessioni tra i loro brand che in comune hanno il fatto di essere orientate verso l’innovazione e le prestazioni.

Nuova partnership tra Peugeot e Modex

Nel programma ufficiale di Hypercar di Peugeot Sport per le gare automobilistiche competitive, Modex supporterà la nuova 9X8, come sponsor ufficiale. Unendo insieme innovazioni hardware e software all’avanguardia con un design a dir poco futuristico la nuova super car della casa automobilistica del leone segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua storia, almeno per quanto concerne le corse automobilistiche.

Sin dalla sua creazione nel 1981, Peugeot Sport, l’iconico produttore francese, è riuscita a lasciare il segno nei campionati nazionali e internazionali sviluppando punti di riferimento pionieristici nel settore degli sport motoristici. L’ultima avventura del marchio nel rimodellare le norme con il progetto di resistenza PEUGEOT 9X8 è un passo verso l’implementazione di tecnologie nuove e innovative.

Fondata nel 2017 da un manipolo di imprenditori con la passione l’innovazione e la tecnologia, Modex si è evoluta con il passare degli anni diventando un vero e proprio fornitore globale leader di soluzioni basate su blockchain.

Insomma per Peugeot e Modex si tratta sicuramente di una collaborazione importante e ricca di significato. Ovviamente i responsabili delle due aziende hanno manifestato grande soddisfazione per questa partnership che offrirà importanti opportunità per il futuro.

