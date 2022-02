Peugeot 308 diesel a 308 euro al mese con garanzia e manutenzione

A febbraio 2022 è attiva una nuova promozione dedicata alla nuova Peugeot 308 in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV che permette di acquistarla al prezzo promozionale di 27.500 euro anziché 32.350 euro.

In particolare, il finanziamento I-Move Avantage prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi, una percorrenza massima di 45.000 km, IVA e messa su strada incluse e IPT e imposta di bollo su conformità esclusi. Sono previsti un anticipo di 5080 euro, 35 rate mensili da 308 euro e una rata finale di 16.159 euro (valore futuro garantito).

Peugeot 308: a febbraio è possibile sfruttare il finanziamento I-Move Avantage per acquistarla in promo

L’importo totale dovuto è di 26.165 euro, gli interessi pari a 3212 euro, l’imposta sostitutiva sul contratto di 56,93 euro, le spese di incasso mensili di 3,50 euro mentre quelle per la pratica sono pari a 350 euro. L’importo totale del credito è di 22.420 euro, il TAN è del 5,49% mentre il TAEG è del 6,66%.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km al costo mensile di 23 euro.

Sotto il cofano della Peugeot 308 Allure Pack oggetto della promozione è presente il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri che sviluppa 130 CV a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

La casa automobilistica francese afferma che la vettura impiega 10,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 207 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari 4,2 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 96 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack prevede di serie sistema Visiopark con retrocamera a 180°, correttore accetto fari, cerchi in lega Halong da 17”, fari anteriori a LED con DRL a LED ad artiglio, fanali posteriori a LED, High Beam Assist, kit gonfiaggio pneumatici, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria oscurati, poggiagomiti centrale anteriori e posteriori, palette al volante, interni in tessuto/TEP, caricatore wireless per smartphone compatibili, climatizzatore automatico bizona, due porte USB posteriori, sistema Air Quality, bocchette dell’aria condizionata posteriori, regolatore/limitatore di velocità con soglie programmabili, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, griglia frontale con inserti cromati, monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, terminali di scarico cromati, supporto Apple CarPlay e Android Auto e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con regolazione elettrica, funzione riscaldamento e indicatori di direzione a LED integrati.

Presenti inoltre presa da 12V anteriore, sedile conducente e passeggero regolabile in altezza, selettore in modalità di guida, Peugeot i-Cockpit, display head-up da 10 pollici, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Driver Attention Alert, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, ABS + AFU, Active Lane Departure Warning, panca posteriore ribaltabile 2/3 – 1/3, volante in pelle multifunzione con regolazione in altezza e profondità, specchietto retrovisore interno senza cornice, cinture di sicurezza con pretensionatori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, frenata di emergenza autonoma, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, sistema Keyless Access & Start, freno di stazionamento elettrico, Active Safety Brake, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, accensione automatica dei proiettori e dei tergicristalli, radio DAB, sistema di infotainment Peugeot Connect, Distance Alert, vari airbag, impianto audio con sei altoparlanti, due porte USB Type-C e display touch centrale da 10 pollici.