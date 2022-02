Maserati in leasing per chi ha la partita IVA: offerte di febbraio

Si fa sempre più largo l’alternativa all’acquisto dell’auto, come le Maserati in leasing per chi ha la partita IVA: a febbraio, anticipo, canoni mensili, eventuali riscatti per diventare alla fine proprietari del mezzo. Coi canoni addebitati, si guida la macchina senza pensieri che riguardano le procedure di acquisto.

Maserati Ghibli in leasing: schema

Per iniziare, la Maserati Ghibli a €76.750 (al netto di IVA, messa in strada, IP). Anticipo € 31.737, durata 48 mesi, 47 canoni mensili di € 600.

Un leasing ricco: dentro la Polizza Furto/Incendio € 6.130 per tutta la durata del leasing calcolata sul cliente residente nella provincia di Modena. In altre province, il dato può cambiare.

Valore di riscatto € 26.863. A fine leasing, chi lo versa diventa titolare del mezzo. Altrimenti, dà la vettura indietro.

Spese istruttoria € 350 più bolli € 16. Tan fisso 2,39% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 2,42%. Km previsti 80.000, costo supero 0,1 €/km. Portale molto trasparente perché dà tutti i dati: ottimo.

Offerta soggetta all’approvazione della Banca. In sede di preventivazione potrebbero verificarsi alcune piccole differenze se il dealer dovesse specificare la quota esente. Documentazione precontrattuale e assicurativa in concessionaria e sul sito Fca Bank (sezione Trasparenza). Verificate tutte le penali eventuali a vostro carico in caso di incidente, danni, furto.

Altre promo della Casa italiana

Alternativa: Ghibli GT Hybrid, a 65.550 (al netto di IVA, MIS, IPT e contributo PFU), Anticipo € 24.400 durata 48 mesi, 47 canoni mensili di € 550,00 (comprensivi di Polizza Furto/Incendio € 5.378,00 per tutta la durata del leasing calcolata su Cliente residente nella provincia di Modena), Valore di Riscatto € 24.254. Spese istruttoria € 350 più bolli € 16. Tan fisso 2,39% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 2,42%, spese incasso SEPA € 3,50 a rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 80.000, costo supero 0,10€/km.

Maserati Levante a € 84.250 (al netto di IVA, MIS, IPT e contributo PFU), Anticipo € 21.609, durata 48 mesi, 47 canoni mensili di € 900,00 (comprensivi di Polizza Furto/Incendio € 6.632 per tutta la durata del leasing calcolata su Cliente residente nella provincia di Modena), Valore Riscatto € 32.015,00. Spese istruttoria € 350 più bolli € 16. Tan fisso 2,39% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 2,42%, spese incasso SEPA € 3,50 a rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 80.000, costo supero 0,10€/km.