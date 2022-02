Lancia Ypsilon Alberta Ferretti a 149 euro al mese con finanziamento

Fino al 28 febbraio 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank per acquistare in promozione a 13.950 euro anziché 15.450 euro (prezzo di listino di 18.500 euro con IPT e contributo PFU esclusi) la nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti.

In particolare, l’offerta promozionale prevede un anticipo di 4390 euro, 36 rate mensili da 149 euro (con incluse le spese d’incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 6670,69 euro (valore garantito futuro).

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: scopriamo il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank

È prevista una durata contrattuale di 37 mesi e un chilometraggio complessivo pari a 45.000 km. In caso di superamento, bisognerà pagare 0,05 euro per ogni chilometro in più percorso. L’importo totale del credito è di 10.126,55 euro e include il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici di 25,55 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Gli interessi sono pari a 1782,14 euro, l’importo totale dovuto è di 12.043,69 euro, il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG al 10,33%. L’offerta FCA Bank è soggetta ad approvazione.

Sotto il cofano della Ypsilon Alberta Ferretti oggetto della promozione è presente il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid e sistema Start & Stop capace di sviluppare 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 14,2 secondi mentre la velocità massima è di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 90 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie da questa edizione speciale

La Lancia Ypsilon Alberta Ferretti viene fornita di serie con sensori di parcheggio, climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, cerchi in lega da 15”, correttore assetto fari, fendinebbia, kit riparazione pneumatici Fix & Go, terminale di scarico cromato, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, sistema di infotainment Uconnect, comandi radio al volante, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale sdoppiato 50/50, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità e sedili in tessuto.

Non mancano poggiatesta posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, ABS + EBD, airbag lato guidatore e lato passeggero, controllo elettronico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, Radio DAB, display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e connettività Bluetooth. Esternamente è presente l’esclusiva colorazione Grigio Alberta Ferretti creata appositamente per questa nuova serie speciale che crea un effetto iridescente grazie a un trattamento specifico della vernice. Su specchietti retrovisori esterni, calandra e maniglie delle portiere c’è un effetto cromo satinato mentre in corrispondenza degli specchietti stessi troviamo un badge Rose Gold cromato con monogramma Alberta Ferretti.