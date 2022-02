Opel Mokka-e a 249 euro al mese con ricariche, assicurazione e manutenzione incluse

Anche per questo mese (fino al 28 febbraio 2022) è disponibile in promozione l’Opel Mokka-e 100% elettrico in allestimento Edition al prezzo scontato di 33.698 euro anziché 34.598 euro grazie al finanziamento Scelta Opel.

In particolare, l’offerta promozionale prevede un anticipo di 11.700 euro, 35 rata mensili da 249 euro e rata finale di 17.780,90 euro (valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 23.460,23 euro e include le spese istruttoria pari a 350 euro e i servizi facoltativi di 1112,23 euro. Gli interessi sono di 3035,67 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro. L’importo totale dovuto è di 26.643,90 euro, il TAN è pari al 4,90% mentre il TAEG al 5,91%.

Opel Mokka-e: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova offerta valida fino al 28 febbraio

I servizi inclusi nella promo sono FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria e FlexRCA per un anno con polizza assicurativa. È prevista una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese.

Oltre a manutenzione ed RCA, il finanziamento Scelta Opel per il Mokka-e include un anno di ricariche pubbliche illimitate erogate da Free2Move eSolutions tramite l’app ALL-e presso le stazioni pubbliche e hanno validità dall’attivazione. Le ricariche pubbliche illimitate sono valide solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso.

Un utilizzo improprio e superiore alla media dei consumi mensili, calcolati in 160 kWh al mese, porterà Free2Move eSolutions a sospendere il servizio al fine di verificare l’uso univoco dello stesso. L’offerta è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta o rottamazione presso le concessionarie aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Il gruppo propulsore elettrico

L’Opel Mokka-e viene fornito con un motore elettrico capace di sviluppare 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Accanto è presente una batteria da 50 kWh che promette fino a 322 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima avviene in soli 30 minuti fino all’80% usando una stazione di ricarica rapida pubblica da 100 kW oppure in 55 minuti sempre fino all’80% utilizzando una stazione da 50 kW. In alternativa, impiega 5 ore e 15 minuti fino al 100% con una ricarica trifase AC da 11 kW oppure 7 ore e 30 minuti sempre fino al 100% con una monofase da 7,4 kW. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 150 km/h.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Edition

Le caratteristiche di serie previste dall’allestimento Edition includono climatizzatore elettronico monozona, cerchi in lega Silver da 16”, servosterzo, controllo automatico della velocità, fari Eco LED, kit riparazione pneumatici, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori, cromature esterne, luci di direzione a LED, tettuccio in tinta con la carrozzeria e correttore assetto fari.

Non mancano sedili posteriori sdoppiabile, ABS, poggiatesta posteriori, Safety Pack, cinture di sicurezza con pretensionatori, vari airbag, radio con Bluetooth, sedile guidatore con regolazione a sei vie, caricatore di bordo monofase da 7 kW, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, rivestimento in tessuto Ethnic e sedile passeggero anteriore regolabile.