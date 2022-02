Nuova Citroën C5 Aircross a 360 euro al mese con anticipo zero

Per la nuova Citroën C5 Aircross, la casa automobilistica francese permette di sfruttare il finanziamento Simplydrive per acquistare in promozione la versione Live con motore benzina da 130 CV a 23.000 euro anziché 23.700 euro (prezzo di listino di 28.700 euro con Iva e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo esclusi).

In particolare, l’offerta prevede anticipo zero, 47 rate mensili da 358,29 euro e una rata finale di 10.432,50 euro (valore futuro garantito per percorrenza massima di 40.000 km). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 58,38 euro, le spese di gestione della pratica sono di 350 euro mentre quelle di incasso mensili sono incluse di 3,50 euro.

Nuova Citroën C5 Aircross: tutti i dettagli sulla promozione dedicata all’ultimo restyling

L’importo totale del credito è di 23.000 euro mentre quello dovuto è pari a 27.330,04 euro, di cui interessi 3753,66 euro. Il TAN è fisso al 5,49% mentre il TAEG al 6,59%. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Sotto il cofano della Citroën C5 Aircross 2022 oggetto della promozione è presente il motore benzina PureTech 130 S&S a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min.

Il powertrain è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,2 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 118 g/km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 10,5 secondi mentre la velocità massima è pari a 195 km/h.

Scopriamo tutte le caratteristiche incluse di serie nell’allestimento Live

L’allestimento Live, che poi sarebbe quello entry-level, propone di serie climatizzatore manuale, connettività Bluetooth, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, supporto Apple CarPlay e Android Auto, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Ellipse da 17”, correttore assetto fari, fanali posteriori a LED con effetto 3D, fari anteriori a LED, kit riparazione pneumatici, Airbump e inserti frontali in Glossy Black, piastra paramotore in nero lucido, monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione Magic Wash, tergilunotto, presa da 12V sulla console centrale e nel bagagliaio e volante in pelle regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati.

Non mancano sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili, sedili anteriori regolabili in altezza, ABS, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, cinture di sicurezza con protensionatori, sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, controllo elettronico della stabilità e della trazione, interni in tessuto, due porte USB sulla console centrale e una in seconda fila, Radio DAB, sistema di infotainment con display touch da 8 pollici, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore/limitatore di velocità, allerta rischio collisione, Active Safety Brake, Coffee Break Alert e Active Lane Departure Warning.