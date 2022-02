Promozione DS 3 Crossback con garanzia estesa

Acquistando a rate, hai lo sconto e garanzia estesa: a febbraio 2022, promozione DS 3 Crossback PureTech 100 Manuale So Chic, col Gruppo Stellantis in pressing sulle offerte. La rata ha l’estensione di garanzia DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km, importo mensile del servizio € 9,03. TAN 3,99%, TAEG 5,45%. Con durata 36 mesi.

Dal listino di € 26.800 a € 23.050, IVA e messa su strada incluse. Imposta sostitutiva sul contratto € 38,00, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 14.850 Importo totale dovuto € 16.997. Interessi € 1.663. Sconto del 14%.

DS 3 Crossback: schema delle rate

Anticipo € 8.200. 35 rate mensili da € 148,73. Valore futuro garantito da € 12.078,53: un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra dello stesso marchio. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Purtroppo, il sito Internet della Casa indica solo il VFG: manca la penale. Da chiedere alla concessionaria.

I numeri del mezzo: emissioni CO2 su percorso misto 118-153 g/km; consumo su percorso misto 4,5-6,8 l/100 km. Sono 412/179/153 cm, baule 350/1050 litri per questa 5 posti.

Soluzione noleggio lungo termine per DS

O noleggio a lungo termine per una durata di 36 mesi e 45000 km la DS 3 Crossback So Chic PureTech 100 Man, con un primo canone pari a 8.123 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 269 €. L’offerta comprende: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto.

Ma anche copertura assicurativa Rca, Antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà. Offerta calcolata sulla provincia di Milano e soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la rete DS Automobiles, accessibile anche con permuta, valida per contratti stipulati entro il 28/02/2022. Salvo approvazione di PSA Renting Italia.

Quindi, in altre città, il prezzo del noleggio può essere diverso. Secondo il numero di sinistri e furti che avvengono nella Provincia.

Altre promo DS

In alternativa, DS 4 E-Tense 225 CV Business, durata finanziamento 36 mesi/45.000 km. Anticipo 12.660, poi 35 rate mensili da 199. Valore futuro 22.145. TAN 3,99 e TAEG 4,89%.