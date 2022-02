Citroën C3 Aircross a 250 euro al mese con anticipo zero

Citroën dà la possibilità di acquistare la Citroën C3 Aircross in allestimento Live e con motore benzina da 110 CV al prezzo promozionale di 16.600 euro anziché 17.300 euro (prezzo di listino di 20.100 euro) fino al 28 febbraio 2022.

Grazie al finanziamento Simplydrive, è possibile acquistare in promozione la C3 Aircross con Iva e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo esclusi. L’offerta promozionale prevede anticipo zero, 47 rate mensili da 249,93 euro e una rata finale di 8157,50 euro (valore futuro garantito per percorrenza massima di 40.000 km).

Citroën C3 Aircross: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Simplydrive

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 42,38 euro, le spese di gestione della pratica sono di 350 euro mentre le spese di incasso mensili sono incluse di 3,50 euro. L’importo totale del credito è di 16.600 euro mentre quello dovuto è di 19.946,59 euro, di cui interessi 2786,21 euro. Il TAN è fisso al 5,49% mentre il TAEG al 6,89%. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

La Citroën C3 Aircross Live oggetto della promozione viene fornita con il motore benzina PureTech 110 a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 110 CV a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore ee a un cambio manuale a 6 marce.

La casa automobilistica francese afferma che la vettura impiega 10,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 183 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,8 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 110 g/km.

Ecco tutta la dotazione di serie offerta dall’allestimento Live

L’allestimento entry-level Live prevede di serie climatizzatore manuale, regolatore/limitatore di velocità, servosterzo, display centrale touch da 7 pollici, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici anteriori, copricerchi 3D da 16”, correttore assetto fari, accensione automatica dei fari, fanali posteriori effetto 3D, fari anteriori a LED, kit riparazione pneumatici, montanti in nero opaco, maniglie delle portiere in tinta con della carrozzeria, protezioni anteriori e posteriori nere, paraurti anteriore e posteriore neri, monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente.

Non mancano indicatore temperatura esterna, interni in tessuto, due portabicchieri, presa da 12V anteriore e posteriore, sedile conducente regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiabile 1/3 + 2/3, volante regolabile in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, ABS + AFU, chiusura centralizzata con telecomando, Coffee Break Alert, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei limiti di velocità, vari airbag, sistema Citroën Connect Radio DAB, comandi al volante, porta USB, impianto audio con sei altoparlanti e connettività Bluetooth.