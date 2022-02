Il ruggito del Leone a febbraio 2022. Sconto del 15% per la Peugeot 508: listino € 39.200, in offerta a € 33.500. Solo con finanziamento della Casa francese. La PureTech 130 EAT8 S&S Allure Pack. Prezzo di listino 39.200. Promo di 33.500 anziché 34.500 in contanti. Anticipo 15.397.

Schema delle rate per la Peugeot 508

Davvero particolare la proposta del marchio del Gruppo Stellantis. Prime 11 rate da € 0. Successive 24 rate mensili da € 299. Quindi, partenza super soft, conveniente. Per un anno, sostanzialmente, non si paga.

E una rata finale denominata Valore futuro garantito da 15.636,26. Un esborso eventuale. Alla fine, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Peugeot. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Importo totale del credito 18.103, dovuto 21.814,39€. Interessi 3.227,9 . TAN (fisso) dell’intero periodo 5,99%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (fisso) del secondo periodo 9,11%. TAEG 7,19%. Salvo approvazione Banca PSA Italia

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, importo mensile del servizio € 41,76. Pacchetto ricco che fa guidare fra due guanciali: per 3 anni, copertura della garanzia della Casa.

I numeri del mezzo: 475/186/139 cm, baule di 487/1537 litri.

O la 508 station

508 SW Pure Tech 130 S&S EAT8 Allure Pack. Prezzo di listino 40.200. Promo di 34.500 valido solo con finanziamento Easy i-Move anziché 35.500. Anticipo 15.371.

Prime 11 rate da 0,00 €. Successive 24 rate mensili da 299 e una rata finale denominata Valore futuro da 16.864,26. Importo totale del credito 19.129, dovuto 23.044,96. Interessi 3.429,36. TAN (fisso) dell’intero periodo 5,99%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (fisso) del secondo periodo 9,08%. TAEG 7,13%. Salvo approvazione Banca PSA Italia.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 Km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km, importo mensile del servizio € 41,76).