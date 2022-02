Citroën C3: listino € 17.150, in offerta a € 13.600

Occhi puntati sulla Citroën C3 You PureTech 83 CV a febbraio 2022: listino € 17.150; prezzo promo di € 13.600 valido solo con finanziamento anziché 14600 in contanti. Anticipo zero, credito 13.600, totale dovuto 16482,0€ di cui interessi 2329,16 per le 47 rate mensili da 199,78. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,13%. Sconto del 21%.

Citroën C3 con Valore futuro

C’è una maxi rata finale di € 7057,5, denominata Valore futuro garantito: VFG. Un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Citroën. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Quanto? Purtroppo il portale web della Casa non indica la penale, da chiedere alla concessionaria. Percorrenza massima 40.000 km.

Un mezzo con questi numeri: 400/175/147 cm, baule di 300 litri: utilitaria tondeggiante e pratica. Fra l’altro, ha Airbump, climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi, copricerchi 16” Steel & Style 3D (pneumatici 205/55 R16 Ø 640mm), fari fendinebbia, Touch Pad 7’’ DAB con funzione Mirror Screen.

Airbump: Citroën li introdusse nel 2014 sulla C4 Cactus. La Casa francese si contraddistinse per originalità e creatività lanciando qualcosa di unico nel panorama dell’automotive mondiale: sono maxi cuscini che danno protezione, sicurezza e design.

Ma di cosa si tratta esattamente? Sono capsule d’aria ottenute unendo una parte interna in plastica più rigida a una esterna più morbida. In mezzo una serie di celle d’aria a tenuta stagna per tenere costante la pressione interna. Completamente flessibili, attutiscono i colpi come se l’auto fosse avvolta da un materasso.

Promo C3 Aircross

Oppure c’è la C3 Aircross Live PureTech 110CV: listino 20.100; prezzo promo di 16.600 valido solo con finanziamento anziché 17300 in contanti.

Anticipo 0. Importo totale del credito 16.600. Importo totale dovuto 19946,59 di cui interessi 2786,21. Con 47 rate mensili da 249,93 e una rata finale da 8157,5 (denominata Valore futuro). Percorrenza massima 40000 km). TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,89%.