Jeep Compass 4xe a 499 euro al mese con wallbox e un anno di ricariche incluse

Fino al 28 febbraio 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Jeep Evo Contributo Prezzo per acquistare la nuova Jeep Compass 4xe in allestimento Limited al prezzo promozionale di 42.030 euro anziché 43.030 euro (prezzo di listino di 47.699 euro comprensivo di Easy Wallbox ma senza IPT e contributo PFU).

Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 1000 euro, una durata contrattuale di 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili da 499 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e rata finale residua di 26.591,34 euro (valore garantito futuro).

Jeep Compass 4xe: ecco tutti i dettagli sull’offerta promozionale valida per questo mese

L’importo totale del credito è di 41.936,86 euro e include l’anno di ricariche pubbliche Free2Move del valore di 250 euro, il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro. Gli interessi sono pari a 8438,43 euro, l’importo totale dovuto è di 50.555,11 euro mentre le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno. Il TAN è fisso al 5,99% mentre il TAEG al 6,85%.

Il chilometraggio complessivo è pari a 60.000 km e, in caso di superamento, bisognerà pagare 0,10 di euro per ogni chilometro in più percorso. Inoltre, il finanziamento Jeep Evo Contributo Prezzo permette al cliente di scegliere di sostituire anticipatamente il veicolo al 13°, 25° o 37° mese.

L’iniziativa è valida su un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti all’iniziativa e salvo approvazione FCA Bank. L’anno di ricarica fornito da Free2Move eSolutions presso le stazioni pubbliche corrisponde a circa 400 kW necessaria per percorrere 2000 km in modalità 100% elettrica, stimata quale percorrenza media annuale secondo il ciclo WLTP di una vettura ibrida plug-in come in questo caso la Jeep Compass 4xe.

Le principali specifiche tecniche

Il SUV viene fornito con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore T3 a benzina a quattro cilindri in linea da 1.3 litri abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 240 CV a 5500 g/min e 270 Nm di coppia massima a 1850 g/min. Accanto al powertrain è presente un cambio automatico a 6 marce e la trazione integrale permanente.

La casa automobilistica americana afferma che la Compass 4xe impiega 7,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h in modalità ibrida o 130 km/h con quella elettrica. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 1,9 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 44 g/km. Grazie alla batteria da 11,4 kWh e alla modalità 100% elettrica, il SUV garantisce fino a 49 km di autonomia con una singola ricarica senza generare emissioni di CO2.

Alcune delle caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Limited

Tra le caratteristiche proposte di serie dalla Jeep Compass 4xe Limited abbiamo climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo, retrocamera, servosterzo, Intelligent Speed Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, supporto Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless per smartphone compatibili, connettività Bluetooth, barre al tetto nere, cerchi in lega da 18”, correttore assetto fari e tergilunotto.

Troviamo poi alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, quadro strumenti digitali da 10.25 pollici, sedili in tessuto, ABS, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Full Speed Forward Collision Warning, sistema Passive Entry con Keyless Go, rilevatore di stanchezza conducente, cavo di ricarica domestica Mode 2, vari airbag, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.1 pollici, Radio DAB, frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Support System e tanto altro ancora.