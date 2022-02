Promozioni Alfa Romeo Stelvio per il business: leasing

L’Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 CV AT8 RWD, allestimento Business Super, in promo per il business. Listino € 54.500, prezzo offerto € 43.164. Si tratta di un leasing. Anticipo € 12.610,68; durata 36 mesi con 35 canoni mensili di € 349. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA.

Alfa Romeo Stelvio: cosa include il leasing

Dentro il canone, Servizio Marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 85,13, Polizza Furto e incendo € 2.866,45 calcolata su cliente residente a Bologna. Un leasing ricchissimo, che sfiora il noleggio lungo termine.

Se vuoi comprare l’auto, a fine leasing, c’è l’eventuale riscatto di € 25.138,75.

TAN 3,99%, Tasso Leasing 4,06%. Km totali previsti 90.000, costo supero chilometrico 0,05 €/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Cos’è il leasing auto

Per locazione finanziaria (leasing) si intende un’operazione di finanziamento a tasso fisso e a canoni costanti o variabili. O a tasso indicizzato ed a canoni variabili.

Posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario. Consiste nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico (costante o variabile), di un veicolo acquistato dal concedente.

Il consumatore ne assume tutti i rischi conservando la facoltà di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.

La funzione economica dell’operazione è di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro il concedente mette a disposizione del cliente il veicolo da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere richiesto il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Il contratto leasing può essere accompagnato dall’offerta dei seguenti servizi accessori: servizio di manutenzione; servizi assicurativi; servizio di pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà.

Stelvio a noleggio lungo termine?

In alternativa, almeno sino a fine gennaio 2022, c’era l’offerta di noleggio è riferita a Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD 160 CV Super Business AT8 RWD. Canone mensile di 399 euro al mese e un anticipo di 14.500 euro. L’offerta include 36 mesi e 60.000 km. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 33.224 euro. Si attende di capire cosa deciderà il marchio per febbraio.