Fiat 500X: tris di promozioni a febbraio 2022

Hai un usato da dare in permuta o rottamazione? Il Gruppo Stellantis cala il tris di promozioni a febbraio 2022 con la Fiat 500X: sempre dando dentro un usato qualsiasi. Uno: la Fiat 500X Cult 1.0 120 CV Euro 6d con listino € 22.600, promo € 18.900 in contanti oppure € 16.900 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 178,57 più successive 84 rate mensili di € 252,47. Credito € 17.507,28 (inclusi servizio marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 5.506,86. Dovuto € 23.374,14 con TAN 6,85% e TAEG 8,51%.

Molto conveniente. Ma tutto si paga: le comodità dell’anticipo zero e della rateazione lunga con prime rate molto basse hanno un costo. Che viene indicato dal TAEG.

Per la Banca d’Italia, il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Si tratta di un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore. Comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso.

Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.

E per la permuta, il valore è a totale discrezione della concessionaria ed è basata sullo stato d’uso della vettura, sui km percorsi e sull’anno di immatricolazione.

Fiat 500X: seconda offerta

Oppure la 500X (RED) 1.0 120 CV Euro 6d. Listino € 26.100, a €19.500 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 204,57 e successive 84 rate mensili di € 289,44. Credito € 20.107,28, dovuto € 26.792,08 con TAEG 8,32%.

Tre: la 500X Sport Dolcevita 1.6 130 CV Euro 6d. Listino € 32.300, a € 25.300 solo con finanziamento. Anticipo € 0, 84 rate mensili di € 392. Credito € 25.899. Dovuto € 32.989,25 con TAEG 8,16%.

Volendo, c’è la 500L

Altre due idee. La 500L Connect 1.4 95 CV. Listino €21.050 e € 15.450 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 164,07 più successive 84 rate mensili di € 231,85. Dovuto € 21.467,87 con TAEG 8,65%

O la 500L (RED) da € 185 per i primi 12 mesi. Prime 12 rate da € 185 e poi € 261 per 84 rate. TAEG 8,47%.