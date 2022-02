Iniziamo dalle condizioni: Fiat Panda Hybrid in promozione a febbraio 2022, in caso di rottamazione di un veicolo usato con data di immatricolazione fino al 31/01/2012 e di proprietà del cliente da almeno dodici mesi (o di un familiare). Parliamo della 1.0 70 CV Hybrid Euro 6d che di listino parte da € 14.750, promo € 11.950 in contanti oppure € 9.950 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Fiat Panda Hybrid: schema delle rate

Anticipo € 0, poi 84 rate mensili di € 162. Importo del credito € 10.549 (inclusi spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 2.758,08. Dovuto € 13.622,08 per TAN fisso 6,85% e TAEG 9,83%. Causato dall’anticipo zero e dalla lunga rateazione.

Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione per questo veicolo con consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 5,5 – 5,2. Ed emissioni CO2 (g/km) 124-119.

Ricordiamo che, stando alla Banca d’Italia, il TAN indica il tasso d’interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento.

Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso.

Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.

Altra Panda ibrida

Altra iniziativa valida fino al 28/02/22 in caso di rottamazione di un veicolo usato con data di immatricolazione fino al 31/01/2012 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Panda 1.0 70 CV Hybrid RED. Listino €17.950 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 15.200 oppure € 13.200 solo con finanziamento.

Anticipo € 0, poi 84 rate mensili di € 211. Credito € 13.799,00 (inclusi spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.604,05. Dovuto € 17.718,05 per TAN fisso 6,85% e TAEG 9,16%.

O in caso di rottamazione di un veicolo usato con data di immatricolazione Panda Wild 4×4 0.9 Twin Air 85 CV Benzina Euro 6d. Listino € 18.450, ma €13.600 solo con finanziamento. Anticipo € 0, 84 rate mensili di € 217. Credito € 14.199 (inclusi spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 58). Interessi € 3.708,84. Dovuto € 18.222,84 per TAN fisso 6,85% e TAEG 9,1%.