Alfa Romeo Stelvio a € 44.000 anziché 53.500

Super sconto per l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business: a € 44.000 anziché 53.500. Solo comprando a rate, con FCA Bank. Anticipo € 14.360, durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 349.

Alfa Romeo Stelvio con Valore futuro garantito

Poi, c’è il Valore futuro garantito (VFG) pari alla maxi rata finale residua eventuale di € 25.136,81. Alla fine di tutte le rate mensili, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare il VFG per tenere il mezzo. La seconda, usare il VFG come acconto per un’altra Alfa. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale.

Quanto si paga di eventuale penale? Percorrenza totale 90.000 km, costo supero 0,05/km. Massima e totale trasparenza da parte del portale del Biscione, a differenza di altri. Encomiabile. Così, il consumatore ha le idee chiare prima di entrare in concessionaria.

Stelvio con Furto e incendio

Credito €33.936. Inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus 87,49.

La rata comprende anche Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750,00 (facoltativo).

Dentro, pure la Polizza Furto e incendio € 2.917,50 calcolata su cliente residente in Provincia di Bologna. Molto conveniente questo pacchetto ricco. Occhio: la polizza è variabile secondo la Provincia. Più i sinistri e i furti d’auto, più alto il prezzo di solito.

Domandate le condizioni: franchigie in euro e scoperti in percentuale sulla Furto e incendio. E massimale di rimborso. Quali sono i documenti da presentare all’assicurazione in caso di furto dell’auto? Occorre controllare caso per caso la polizza di assicurazione. In linea generale, però, viene sempre richiesta la denuncia del furto all’Autorità di pubblica sicurezza, in cui va specificato se sono stati rubati anche il certificato di proprietà cartaceo (CDP) e/o la carta di circolazione del veicolo.

Va sempre richiesta la perdita di possesso rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico. E, talvolta, anche l’estratto cronologico e la serie di chiavi dell’auto. Invece, non è più richiesto il certificato di chiusa inchiesta.

Il valore assicurato deve essere adeguato a quello commerciale. E’ quest’ultimo il valore sulla base del quale viene risarcito il danno, perché, secondo l’articolo 1909 del Codice Civile, il risarcimento non può essere superiore al danno subito. Le compagnie (a ogni scadenza annuale del contratto) informano di questo i propri assicurati.

Spese istruttoria € 325. Interessi € 3.638,82. Importo dovuto € 37.709,81, TAN fisso 3,99% TAEG 8,99% anche per il pacchetto ricco.

Alfa Giulia in promo

La Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Super Business listino € 48.000, prezzo promo € 39.000. Anticipo €14.660, durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 349. Valore futuro € 18.799,1.

Credito €28.330,69 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza F/I € 2.612,20 calcolata su cliente residente a Bologna, Polizza Pneumatici Plus 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750 facoltativo).

Interessi € 2.906,41, dovuto € 31.372,1, TAN fisso 3,99% e TAEG 9,66%. Chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.