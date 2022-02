Fiat 500 Hybrid a € 135 al mese

Febbraio che scotta in tema di promo per il Gruppo Stellantis: zero anticipo per la Fiat 500 Hybrid da 135 euro al mese. Grande comodità- Prezzo € 14.500 oppure € 12.500 solo con finanziamento di FCA Bank. In caso di permuta o rottamazione di un usato qualsiasi.

Fiat 500 Hybrid: schema delle rate

L’ibrida 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid Euro 6d: anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 134,57, successive 84 rate mensili di € 189,89. Un inizio soft molto vantaggioso.

Credito € 13.107,28 (incluso spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 4.122,79. Dovuto € 17.590,07 per TAN 6,85% e TAEG 9,02%: non basso, per anticipo zero e rateazione lunga per questa vettura con consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 4,8 – 4,6. Emissioni CO2 (g/km): 110 – 105, che ha Clima, Radio DAB, Fari DRL LED.

Finanziamento soggetto ad approvazione, dietro valutazione del merito creditizio del consumatore, dopo la consultazione delle banche dati.

Sulla bilancia, due pesi. Da una parte, il plus dell’anticipo zero e dello sconto, più la rateazione comoda e lunga. Dall’altra, il costo del finanziamento.

Bisogna vedere che cosa si vuole: indubbiamente, la partenza è lentissima, così da non incidere in modo negativo sul conto corrente. Specie oggi che non c’è più neppure un euro di incentivo statale, con le Case costrette a fare sconti da sole, senza ecobonus governativi. Situazione rarissima nei mercati auto che contano: altrove, lo Stato interviene prontamente a sostenere un pilastro dell’economia come l’automotive.

Alternativa: Fiat 500 (RED) 1.0 70 CV Hybrid

In caso di permuta o rottamazione. 500 (RED) 1.0 70 CV Hybrid con listino € 19.500 a € 14.900 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 158,57, successive 84 rate mensili di € 224,03. Credito € 15.507,28 con lo stesso schema di prima. Interessi € 4.877,61. Dovuto € 20.744,89, TAN fisso 6,85% e TAEG 8,71%. Con Tasso annuo quindi inferiore rispetto alla proposta precedente.

Se vuoi la 500 a gas

O, ancora con permuta o rottamazione, la 500 Cult 1.2 69 CV EasyPower GPL. Listino € 18.100 oppure € 13.850 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 148,07 più successive 84 rate mensili di € 209,09 Credito € 14.457,28. Interessi € 4.547,56. Dovuto € 19.364,84 per TAN fisso 6,85% e TAEG 8,83%.