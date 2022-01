Citroën C5 X: 369 euro al mese tramite noleggio a lungo termine Free2Move

Per tutti i contratti stipulati entro il 31 gennaio 2022 è disponibile un’offerta noleggio a lungo termine Free2Move Lease della durata di 36 mesi e 45.000 km max di percorrenza sulla nuova Citroën C5 X in allestimento Feel Pack e con motore benzina PureTech 130.

In particolare, l’offerta prevede un primo canone di 9193 euro e 35 canoni mensili da 369 euro (Iva inclusa). Comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità e senza pensieri l’attuale ammiraglia della casa automobilistica francese.

Citroën C5 X: ecco tutti i dettagli sull’offerta Free2Move Lease

In particolare, abbiamo manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto e tassa di proprietà. L’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la concessionaria Citroën ed è accessibile anche con permuta.

La Citroën C5 X Feel Pack oggetto della promozione viene fornita con il motore benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto sono presenti la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

Il produttore francese afferma che la vettura impiega 10,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,3 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 120 g/km.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Feel Pack

La dotazione di serie prevista dall’allestimento Feel Pack comprende radio DAB, impianto audio con otto altoparlanti, cerchi in lega Aero X da 19”, fanali posteriori a LED, servosterzo, retrocamera, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, porta USB Type-C anteriore e posteriore, correttore assetto fari, tergicristallo automatico, sensore pioggia, fendinebbia con funzione cornering light, tetto in tinta con la carrozzeria, bracciolo centrale/posteriore, panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, accensione automatica dei fari, fari anteriori a LED con firma luminosa a V, kit riparazione pneumatici, vetri posteriori oscurati, specchietti retrovisori esterni elettrici e ripiegabili elettricamente con luci di ingresso e calotte in Glossy Black, display touch da 10 pollici, climatizzatore automatico bizona e quadro strumento digitale con display da 7 pollici.

Presenti inoltre sedile conducente con regolazione lombare manuale e in altezza, volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, selettore modalità di guida, sistema di superamento involontario della linea di carreggiata, regolatore/limitatore di velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, sospensioni Citroën Advanced Comfort, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless & Start, ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietto retrovisore interno elettrocromico, vari airbag, Citroën Connect Box, sistema di assistenza alla partenza in salita, Driver Attention Alert, High Beam Assist, presa da 12V, connettività Bluetooth, Citroën Connect NAV e mirrorscreen wireless.