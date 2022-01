Opel Crossland: disponibile a noleggio a 259 euro con tutto incluso

Fino al 31 gennaio 2022 è disponibile un’offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease dedicata al nuovo Opel Crossland in allestimento Edition e con motore benzina da 83 CV che prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km.

In particolare, la promozione prevede un anticipo di 6694,50 euro (comprensivo del primo canone mensile di 259 euro e le spese di gestione della pratica di 427 euro) e 35 canoni mensili da 259 euro.

Opel Crossland: scopriamo tutti i dettagli sull’offerta Free2Move Lease

Da precisare che l’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano e comprende tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. La promozione è valida anche con permuta e salvo approvazione Opel Financial Services.

Il nuovo Opel Crossland oggetto della promozione viene fornito con il motore benzina PureTech a tre cilindri linea da 1.2 litri capace di sviluppare 83 CV di potenza a 5750 g/min e 118 Nm di coppia massima a 2750 g/min. Accanto troviamo un cambio manuale a 5 marce e la trazione anteriore.

Il marchio del Blitz afferma che il SUV compatto impiega 14,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,6 l/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 106 g/km.

Ecco cosa offre di serie l’allestimento Edition

L’allestimento Edition prevede di serie fari Eco LED, cornice dei finestrini nere, indicatore temperatura esterna, sedile posteriore sdoppiabile, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, cerchi in acciaio Silver/Black da 16”, tergilunotto, climatizzatore manuale, cruise control con limitatore di velocità, sistema di assistenza alla partenza in salita, tetto in tinta con la carrozzeria, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, servosterzo e specchietti retrovisori esterni con funzione di riscaldamento e con calotte in tinta con la carrozzeria.

Non mancano cinture di sicurezza con pretensionatore, chiusura centralizzata, quadro strumenti con display a colori da 3.5 pollici, sensori pioggia e luminosità, ABS, vari airbag, sistema di infotainment Multimedia, supporto Apple CarPlay e Android Auto, controllo elettronico della stabilità e della trazione, poggiatesta posteriori, specchietto retrovisore interno elettrocromico, porta USB, impianto audio con sei altoparlanti, connettività Bluetooth, comandi radio al volante e display touch centrale da 7 pollici.