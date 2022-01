Peugeot 308 Hybrid plug-in: con Furto e incendio

Gruppo Stellantis in pressing sulle promo delle ibride plug-in: dopo l’Opel Astra, diamo un’occhiata alla Peugeot 308 Hybrid ricaricabile. Con finanziamento per clientela privata della durata di 36 mesi e 30.000 km per la 225 e-EAT8 GT PACK. Listino 43.450, prezzo promo di 37.550. L’offerta è valida solo per gli acquisti online sullo Store Peugeot.it, da finalizzarsi in concessionaria.

Peugeot 308 Hybrid: pacchetto ricco

Include un anno di Furto e incendio. Più l’estensione di garanzia e la manutenzione ordinaria per la durata di 36 mesi/30.000 km. Durata e km aggiuntivi, saranno a carico del cliente e definiti al momento dell’ordine. Anticipo € 8.300. Poi 35 rate mensili da € 299, con importo totale del credito di € 29.251. Interessi € 3.958. Importo totale dovuto € 33.759. TAN 4,99%, TAEG 5,88%. Salvo approvazione Banca PSA.

Valore futuro € 23.221. Ossia la maxi rata finale: un esborso eventuale. Alla fine di tutte le rate, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare € 23.221 per tenere il mezzo. La seconda, usare € 23.221 come acconto per un’altra Peugeot. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale. Quanto? Purtroppo, nel portale non viene indicata, quindi va chiesta al venditore. Peccato.

Ottima promo: ricordarsi di chiedere le franchigie e gli scoperti a carico del cliente in caso di furto durante l’anno di Furto e incendio.

La 308 termica

Per chi vuole andare sul classico, 36 mesi e 45.000 km di prestito per la Peugeot 308 BL PureTech 130 S&S EAT8 Allure Pack. Prezzo di listino 30.350, promo di 25.500 valido solo con finanziamento Easy i-Move, (IVA e messa su strada incluse) anziché 26.500 in contanti. Anticipo 9.202. Prime 11 rate da 0. Successive 24 rate mensili da 249 e Valore futuro 14.525,62.

Credito 16.298, dovuto 19.715,24. Interessi 2.937,93 . TAN (fisso) dell’intero periodo 5,99%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0%, TAN (fisso) del secondo periodo 9,07%. TAEG 7,28%. Salvo approvazione Banca PSA Italia. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 km: importo mensile del servizio € 33,12.