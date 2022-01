Opel Astra PHEV con un anno di Rc auto

Pacchetto nutrito per la promozione dell’Opel Astra PHEV a rate al prezzo promozionale di 34.950 anziché 35.850, comprando online: dentro, anche un anno di assicurazione Rc auto. TAN 5,95% e TAEG 6,85% per la 1.6 plug-in hybrid 180 CV AT8 Business Elegance. Anticipo € 5.000. Poi 35 mesi per € 404,17. Valore futuro € 20.723,08: a fine rateazione, scegli se versare € 20.723,08 e tenere l’auto; o se darla in permuta a quel prezzo comprando un’altra Opel; o infine se disfartene.

Importo totale del credito 30.300 (incluso spese Istruttoria 350). Interessi totali 4.569,03; totale dovuto 35.017,03. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese. Salvo approvazione Opel Financial Services dopo valutazione del merito creditizio. Non male la polizza per un anno, specie per chi in genere paga una Rca costosa.

Solo se acquisti online, Love it or Return it: se non sei soddisfatto puoi restituire il veicolo entro 90 giorni dalla consegna. Extra sconto anche senza usato. In assenza di ecoincentivi statali, le Case devono fare da sé. Ovviamente, come per qualsiasi altro modello elettrico o ibrido plug-in, lo sconto non si avvicina al maxi taglio di € 10.000 previsto dai precedenti ecobonus statali.

Unico neo: nel portale online della Casa manca la penale per chi dà indietro l’auto superando i 30.000 km complessivi. Il cliente è costretto a chiedere al venditore. Si ricordi inoltre che la macchina, in questo caso, dev’essere nelle condizioni indicate dal contratto firmato all’inizio.

Opel Astra in promo: altra soluzione

Da valutare anche l’Astra 1.6 PHEV 180 CV AT8 Elegance con 12 mesi di polizza Rca in omaggio al prezzo promozionale di 33.450, valido solo con finanziamento, anziché 34.350. Anticipo 5.000, 35 rate di € 378,29, credito 28.800. Interessi totali 4.362,08. Importo totale dovuto 33.310,08 €. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese. Stesso schema di prima, TAN 5,95% e TAEG 6,85% e Valore futuro 19.921,93.

Rca obbligatoria: poi servono altre polizze

L’assicurazione per un anno che viene inclusa nella promo è quella obbligatoria. Risarcisce i danni causati con colpa alle altre vetture. Dal secondo anno, il cliente ci pensa da sé. Dal primo anno, per le polizze accessorie come Furto e incendio, Infortuni, Cristalli, Atti vandalici, Infortuni del guidatore, il conducente deve provvedere con una sua compagnia assicuratrice: sono garanzie facoltative.