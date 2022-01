Peugeot e-208 con Furto e incendio

In pressione sull’acceleratore il Gruppo Stellantis con le promo elettriche: in assenza di incentivi statali, la Rc auto gratis dell’Opel Mokka-e, più Peugeot e-208 con polizza Furto e incendio per un anno. Oltre all’estensione di garanzia e la manutenzione ordinaria per la durata di 36 mesi o 30.000 km.

In caso di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30.000 km su sulla e-208 di 136 CV (100 kW) Active Pack: listino 34.650, prezzo promo di 29.050. L’offerta è valida solo per gli acquisti online sullo store Peugeot.it. In caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage Elettrici. Anticipo € 9.347. Imposta sostitutiva sul contratto € 50,13. Spese pratica pari a € 350. Sono 35 rate mensili da € 199.

Ma se io voglio stare più comodo? No problem: durata e km aggiuntivi saranno a carico del cliente e definiti al momento dell’ordine. Offerta riservata a clienti privati per contratti stipulati online entro il 31 gennaio 2022.

Auto con consumo 159-176 Wh/km: questi valori possono non essere rappresentativi dell’autonomia e dei consumi reali, i quali dipendono da molteplici fattori come stile di guida, velocità, condizioni atmosferiche, stradali e topografia; stato, dotazioni e carico del veicolo.

Importo totale del credito € 19.704. Interessi € 2.695. TAN 4,99%, TAEG 6,2%. Salvo approvazione Banca PSA Italia.

Peugeot e-208 con Valore futuro

Esiste la maxi rata finale € 15.910: un esborso eventuale. Alla fine di tutte le 35 rate mensili da € 199, il cliente deciderà che cosa fare. La prima soluzione è versare € 15.910 per tenere il mezzo. La seconda, usare € 15.910 come acconto per un’altra Peugeot: per le elettriche, soggette a obsolescenza tecnologica rapida, la soluzione migliore. La terza, ci si libera della macchina senza né dare né avere un euro, a meno che sia stata superata la soglia chilometrica: in questo caso, c’è una penale. Quanto? Vizio del portale: non viene indicata, quindi va chiesta al venditore.

Ricordiamo che comprando online sei libero di cambiare idea e restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna. Si effettua il deposito online completando l’acquisto in concessionaria: il venditore resta fondamentale anche per ottenere consigli sull’auto adatta, sulle percorrenze scelte.