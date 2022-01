Opel Mokka-e in promozione con Rc auto omaggio

Gustosa promo del Gruppo Stellantis: l’Opel Mokka-e GS LINE viene venduta con un pacchetto che prevede in promozione la Rc auto omaggio per un anno. A € 35.200 anziché 36.100 solo sollecitudine. Anticipo € 5.000, poi € 426,6, TAN 4,9% e TAEG 5,75%. Grande comodità quella dell’assicurazione inclusa.

Opel Mokka-e con Valore futuro

Subito, il Valore futuro di 19.294,27. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Opel), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Per le elettriche, il Valore futuro è utilissimo. Il motivo? A fine rateazione, di certo saranno arrivate macchine a batteria più evolute tecnologicamente. A quel punto, varrà la pena considerare di dare dentro l’usato per un’altra macchina a pila della Casa teutonica. Con un valore dell’usato prefissato.

Credito 30.550, interessi 3.677,02, dovuto 34.375,02. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese. Salvo approvazione Opel Financial Services.

Purtroppo, non c’è la penale nel portale online della Casa. Ossia l’ammenda da pagare se si ridà indietro l’auto a fine rateazione sforando la percorrenza massima ammessa. Occorre chiedere al venditore. Difetto della promo online, cui il consumatore deve porre rimedio.

Altra Mokka-e con rata diversa

O la Mokka-e Ultimate TAN 4,9% e TAEG 5,69% con 12 mesi di polizza Rca, anticipo 5.000 e 466,66 per 35 mesi. Valore futuro 20.680,99. Al prezzo promozionale di 37.700, valido solo con finanziamento anziché 38.600. Credito 33.050. Interessi totali 3.964,09. Dovuto 37.162,09. Con 30.000 km totali. Prima rata dopo un mese. Come prima, silenzio sulla penale nel sito del Costruttore tedesco.

Promo interessantissime, anche perché le Case non sono aiutate dagli incentivi statali e quindi devono fare da sé con offerte, sconti, pacchetti, agevolazioni varie. La polizza è preziosa specie per chi paga parecchio di Rca annuale a causa di una classe di merito penalizzante.