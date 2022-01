Opel Grandland Hybrid a 269 euro al mese con prima rata a 30 giorni

Attraverso il finanziamento Scelta Opel proposto dalla casa automobilistica tedesca è possibile acquistare in promozione il nuovo Opel Grandland Hybrid in allestimento GS Line e con gruppo propulsore ibrido plug-in al prezzo di 37.400 euro anziché 38.300 euro.

In particolare, l’offerta promozionale prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km, il pagamento della prima rata dopo un mese, un anticipo di 9800 euro, 35 rate mensili da 269 euro e rata finale di 23.210,48 euro (valore futuro garantito).

Opel Grandland Hybrid: ecco tutti i dettagli sul finanziamento Scelta Opel

L’importo totale del credito è di 28.800 euro e include le spese istruttoria di 350 euro e il costo dei servizi facoltativi pari a 850 euro. Gli interessi totali sono di 3825,48 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro per ogni rata mentre le spese di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro.

L’importo totale dovuto è di 32.773,48 euro. Il prezzo include FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria. L’offerta riservata al nuovo Grandland Hybrid è valida fino al 31 gennaio 2022 solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta o rottamazione di un’auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano del nuovo Opel Grandland Hybrid è presente un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal turbo benzina PureTech a quattro cilindri linea da 1.6 litri e da un singolo powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV a 6000 g/min e 360 Nm di coppia massima a 3000 g/min. Accanto è presente la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

Il brand di Stellantis afferma che il SUV plug-in hybrid emette 35 g/km di CO2. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e una velocità massima di 225 km/h. La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh permette di percorrere fino a 59 km in modalità 100% elettrico con una singola ricarica.

Scopriamo tutte le caratteristiche di serie offerte dall’allestimento GS Line

L’allestimento GS Line prevede di serie climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo con Stop & Go, retrocamera con visione a 180°, specchietto retrovisore interno elettrocromico, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, barre al tetto in nero lucido, bumper anteriori, posteriori e passaruota neri, correttore assetto fari, fari a LED, modanature esterne nere, parabrezza acustico, sensore pioggia, tergilunotto, tetto nero no panoramico, vetri posteriori oscurati, skidplate anteriori e posteriori in nero lucido, specchietti provvisori esterni riscaldabili, richiudibili elettricamente e con calotte nere, comandi radio al volante, bracciolo centrale scorrevole, indicatore temperatura esterna, luce vano bagaglio, caricatore di bordo da 3,7 kW, pedaliera sportiva in alluminio, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, certificazione AGR, palette al volante, tasche portaoggetti sui sedili e volante in pelle con fondo piatto.

Non mancano ABS, poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, controllo automatico dei fari abbaglianti, frenata automatica di emergenza, sistema di mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei segnali stradali, rilevamento stanchezza del conducente, vari airbag, cerchi in lega High Gloss Black da 18”, kit riparazione pneumatici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Lane Position Assist, avviso pre-collisione, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB, connettività Bluetooth, antenna a pinna di squalo, quadro strumenti digitale da 12 pollici e sistema di infotainment Navi Intellink con schermo da 10 pollici.