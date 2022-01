Opel Insignia Grand Sport a € 28.813 anziché 36.100

Gennaio caldo per l’Opel Insignia Grand Sport Business a € 28.813 anziché 36.100: sconto del 20% a chi compra con finanziamento. Anticipo € 9.500; poi € 229 al mese per 36 mesi. Importo totale del credito 20.513,44, interessi 3.009,28, dovuto 23.670,72, causa TAN 5,95% e TAEG 7,24%. Prima rata dopo un mese.

Opel Insignia Grand Sport: pacchetto ricco

Offerta valida in caso applicazione “Speciale Voucher” online con permuta/rottamazione auto, salvo approvazione Opel Financial Services. Include per 3 anni/30.000 km Estensione garanzia, Assistenza stradale, Manutenzione ordinaria. Molto utile: dentro la rata un pacchetto ricco di servizi.

Valore futuro 13.057,72. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Opel), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Parliamo di un mezzo con Navigatore con Apple CarPlayTM e Android Auto, Opel Eye con frenata d’emergenza, telecamera posteriore e clima automatico bi-zona, ma anche cerchi in lega 18’’.

Qualche numero. Consumi ciclo combinato: 5,2-5,5 l/100 km. Emissioni CO2 138-144 g/km. Una 5 posti 490/186/146 cm con baule di 490/1450 litri. Design scolpito da coupé e rivoluzionaria tecnologia di illuminazione a LED Pixel IntelliLux.

Promo interessantissima. Purtroppo manca la penale nel portale online della Casa. Ossia l’ammenda da pagare se si ridà indietro l’auto a fine rateazione sforando la percorrenza massima ammessa. Occorre chiedere al venditore.

Offerta per la Insignia Sports Tourer

In alternativa, l’Insignia Sports Tourer Business 1.5 CDTI 122 CV a 309 al mese con TAN 5,95% e TAEG 7,15% anticipando 8.900. Valore futuro 14.351,09.

Listino € 39.100, auto in offerta a € 29.616. Importo totale del credito 21.916,44. Interessi 3.249,65. Dovuto 25.314,09. L’offerta include per 3 anni/30.000 km Estensione garanzia, Assistenza stradale, Manutenzione ordinaria. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo un mese.

Ovviamente, misure diverse: 499/186/150 cm. Manca la penale ancora nel portale online della Casa: bisogna chiedere al venditore. Male.