Opel Astra diesel a 299 euro al mese con estensione garanzia

Attraverso il finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione a 28.150 euro anziché 29.050 euro la nuova Opel Astra in allestimento Business Elegance e con motore turbodiesel da 130 CV. In particolare, la promozione prevede un anticipo di 5000 euro, 35 rate mensili da 299 euro e rata finale pari a 17.492,65 euro (valore futuro garantito).

L’importo totale del credito è di 24.225 euro con inclusi le spese istruttoria pari a 350 euro e i costi per servizi facoltativi di 725 euro. Gli interessi totali sono di 3732,65 euro, l’imposta di bollo pari a 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro per ogni rata mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro.

Opel Astra: ecco la promozione dedicata alla versione diesel della nuova generazione

L’importo totale dovuto è invece di 28.105,65 euro mentre il TAN e al 5,25% e il TAEG al 7,02%. È prevista una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima pari a 30.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese. L’offerta per la nuova Astra Business Elegance include il servizio FlexCare per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria.

L’offerta è valida fino al 31 gennaio 2022 solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con permuta o rottamazione dell’auto presso le concessionarie aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano della nuova Opel Astra è presente il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri che produce 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Il propulsore è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 8 rapporti.

La casa automobilistica tedesca afferma che la vettura impiega 10,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 209 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,5 litri ogni 100 km mentre le emissioni CO2 sono di 118 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Business Elegance

L’allestimento Business Elegance propone di serie climatizzatore elettronico bizona, controllo automatico della velocità, filtro antipolline, servosterzo, caricatore wireless per smartphone compatibili, autoradio, sistema Intelli-Air, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega Kadet da 17”, fendinebbia, kit riparazione pneumatici, modanature cromate esterne, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, tergilunotto, vetri posteriori oscurati, specchietti retrovisori esterni riscaldabili, richiudibili e regolabili elettricamente con calotte nere, bracciolo centrale, due porte USB, luce ambientale a LED, quadro strumenti digitale con display HD da 10 pollici, volante multifunzione in pelle con riscaldamento e regolazione, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza regolabili in altezza e con pretensionatori, sistema Keyless Entry & Start e predisposizione ISOFIX per i sedili posteriori.

Non mancano freno di stazionamento elettrico, interni in tessuto con sedili comfort, ABS, ESP, cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia, frenata di emergenza, Intelligent Adaptation, limitatore di velocità, riconoscimento dei limiti di velocità, rilevatore di stanchezza del conducente, vari airbag, paraurti frontale con inserto cromato, paraurti posteriore nero con inserti cromati, fari anteriori a LED, fanali posteriori a LED, sensore pioggia, impianto audio con sei altoparlanti, chiamata di emergenza eCall, hotspot Wi-Fi, navigatore satellitare, Radio DAB, riconoscimento vocale, display touch da 10 pollici per un sistema di infotainment, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera con visione a 180°.