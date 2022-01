Jeep Gladiator: doppia offerta a gennaio

Particolare promo per la Jeep Gladiator, a favore anche dei privati senza partita IVA. La 3.0 Overland parte da un prezzo di listino € 55.110 (IVA esclusa). Prezzo promo € 48.466. Di cui si ha diritto solo pagando con finanziamento FCA Bank.

Schema rate Jeep Gladiator

Anticipo € 20.000, poi 25 mesi senza rate mensili intermedie. Quindi, Valore futuro di € 40.339,79. A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Jeep), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Estrema trasparenza del portale dalla Casa USA del Gruppo Stellantis: percorrenza massima ammessa 30.000 km. Costo supero € 0,1 per km in più qualora il mezzo venga restituito.

Per un totale prezzo promozionato della vettura nell’esempio di € 60.339. Credito € 40.339,79. Spese istruttoria € 325, bolli € 16 e servizio Marchiatura € 200 da pagarsi in contanti. Dovuto € 40.889,79 con TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 0,76%. Offerta su un lotto limitato di vetture in pronta consegna.

Altra Gladiator in promo col leasing

O la Jeep Gladiator 3.0 Overland di € 55.110 (IVA esclusa). Prezzo promo € 48.282. Anticipo € 11.700, durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 319 (comprensivi di Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici €141,87).

Riscatto € 25.350,53. Chi vuole, finito di pagare l’ultimo canone, versa € 25.350,53 e diviene proprietario del mezzo. O dà indietro il veicolo senza sborsare un euro. Km previsti 110.000, costo supero 0,1 €/km.

Spese istruttoria € 325 più bolli € 16. Tan fisso 3,8% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,87%.

Il vantaggio del leasing rispetto al noleggio lungo termine è che puoi comprare la macchina alla fine del contratto; ma col noleggio hai un pacchetto completo che include assicurazioni e manutenzione.

Per locazione finanziaria (leasing) si intende un’operazione di finanziamento a tasso fisso ed a canoni costanti o variabili ovvero a tasso indicizzato ed a canoni variabili. Posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario. Consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico (costante o variabile), di un veicolo acquistato dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente.