Sciopero trasporti pubblici 14 gennaio 2022: orari, modalità ed info

Proclamato per il 14 gennaio 2022 uno sciopero dei trasporti pubblici a livello nazionale per sostenere la vertenza del rinnovo del CCNL. La protesta rischia di provocare forti disagi non solo ai pendolari che utilizzano i trasporti pubblici per lavoro ma anche agli studenti. Cerchiamo di capire come si svolgerà la protesta, quanto durerà e come sarà organizzata nella maggiori città italiane che, quasi certamente saranno congestionate dal traffico visto che moltissime persone decideranno di utilizzare la propria auto invece di rischiare di non trovare il trasporto pubblico con corse garantite.

Sciopero trasporto pubblico 14 gennaio Roma

A Roma lo sciopero di 4 ore si articolerà dalle 8,30 alle 12,30 ed interesserà la rete ATAC con bus, metropolitana, tram, e ferrovie locali. Ma anche Roma TPL e i bus Cotral potranno subire cancellazioni e ritardi nella fascia oraria interessata dallo sciopero.

Sciopero 14 gennaio Milano

Sciopero di 4 ore anche a Milano il 14 gennaio 2022 che è previsto dalle ore 8,45 alle 12,45. La protesta potrebbe interessare le linee bus, metro e tram di ATM ma anche la funiculare Como-Brunate dalle 8,30 alle 12,30 e le linee AGI tra le 18,00 e le 22,00.

Sciopero trasporto Torino

Lo sciopero di 4 ore a Torino coinvolgerà servizio urbano, suburbano e metropolitana. L’orario della protesta è dalle 18,00 alle 22,00 mentre per il servizio extraurbano dalle 10,00 alle 14,00.

Sciopero Napoli 14 gennaio 2022

Sempre di 4 ore la protesta a Napoli che rischia di congestionare la città. L’orario di stop è previsto tra le 9,00 e le 13,00. Per quel che riguarda le funiculari Chiaia, Centrale Montesano l’ultima corsa garantita è alle ore 9,20 mentre la prima dopo lo sciopero garantita è alle ore 13,30.

Per la metro l’ultima corsa garantita al mattino da Piscinola è alle 9,16 mentre da Garibaldi alle 9,14. La ripresa del servizio regolare è previsto con la prima corsa garantita alla ore 13,56 da Piscinola e alle 14,36 da Garibaldi.

Per quanto riguarda tram e bus l’ultima corsa garantita è circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e la prima garantita al termine è circa 30 minuti dopo la fine della protesta.