Leasys e I3P lanciano la nuova edizione di Digital Factory

Leasys, brand di Stellantis e controllata di FCA Bank, e I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, hanno presentato la nuova edizione di Digital Factory, una call esplorativa rivolta alle giovani start-up sia italiane che internazionali.

L’obiettivo è individuare nuove soluzioni che possano contribuire in maniera determinante alla trasformazione tecnologica e digitale della società e di Leasys Rent (specializzata in noleggio a breve e medio termine).

Digital Factory: Leasys e I3P lanciano la nuova edizione della call esplorativa

L’edizione 2022 dell’iniziativa fa parte del programma Start & Pulse di Crédit Agricole Consumer Finance, focalizzato sull’Open Innovation. La call si concentra in particolare sulla ricerca di processi tecnologici volti a migliorare l’esperienza dei clienti, i processi interni e il know-how aziendale.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I progetti potranno essere candidati dall’11 gennaio fino al 25 febbraio 2022 sul sito digitalfactory.leasys.com. Le soluzioni proposte saranno valutate da una giuria di esperti, che entro il mese di marzo selezionerà i finalisti per il successivo evento finale.

Il team vincitore avrà le risorse per sviluppare un Proof-of-Concept (PoC) con cui testare sul campo la fattibilità del caso d’uso presentato, entrando quindi in contatto diretto con le realtà aziendali di di Leasys e Leasys Rent.

La nuova edizione di Digital Factory si inserisce in un settore in cui le evoluzioni tecnologiche e normative hanno portato a nuove esigenze dei consumatori e a nuove sfide per gli operatori, aprendo importanti opportunità di crescita e sviluppo dei servizi: digitalizzare significa infatti adattare tutti i processi aziendali all’era digitale, in cui la velocità e l’efficienza operativa rivestono ruoli cruciali.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys, ha affermato che l’azienda nutre grande fiducia e aspettative verso questa iniziativa ed è certo che Digital Factory offrirà un supporto determinante nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche volte a sostenere il percorso di innovazione avviato già da tempo.

La spinta verso la digitalizzazione del settore ha subito una forte accelerazione, anche come conseguenza della pandemia. Ciò dà ancora più valore al ruolo e alla carica innovatrice di start-up e PMI, secondo D’Arco.

Giuseppe Scellato, presidente di I3P, invece ha dichiarato di aver collaborato con entusiasmo alla realizzazione della nuova edizione del progetto Digital Factory per creare sinergie tra le giovani start-up e un’azienda importante come Leasys per favorire lo sviluppo delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi del futuro.