Jeep Wrangler Unlimited a € 62.004 anziché 69.550 

Un gennaio caldo per le promo del Gruppo Stellantis: la Jeep Wrangler Unlimited 2.0 Plug-in Hybrid Sahara scende da € 69.550 a € 62.004, ma solo a rate. Una leggenda automotive con una formula molto particolare, tutta da assaporare. Comunque, serve l’approvazione di FCA Bank dopo valutazione del merito creditizio.

Jeep Wrangler Unlimited Plug-in Hybrid: schema delle rate

Anticipo € 21.000 per questo modello iconico. Poi, per 25 mesi, niente rate mensili intermedie. Alla fine, se si vuole, il Valore futuro di € 41.004. A fine rateazione, il proprietario ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Jeep), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Grande e totale trasparenza del portale Internet Jeep: percorrenza complessiva 30.000 km. Costo supero € 0,1 €/km.

Credito € 41.004. Spese istruttoria € 325, servizio Marchiatura € 200 da pagarsi in contanti: attenzione, non è dentro la rata mensile. Importo totale dovuto € 41.553,37. Interessi 0 con TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 0,64% causa istruttoria.

Ecco i dati ufficiali. Per l/100 km: 4,1-3,5. Consumo di energia elettrica (kWh/100km): 23,9-22,1. Emissioni CO₂ (g/km): 94-79. Misure: 488/189/184 cm. Una cinque posti con baule di 533/1910 litri. Mezzo da combattimento ma lussuoso, uno spettacolo.

Oltretutto, l’allestimento Sahara è equipaggiato di serie con il sistema infotainment Uconnect™ NAV da 8,4’’ di quarta generazione, l’impianto audio Alpine® da 9 altoparlanti e i cerchi in lega da 18″ con finiture bicolore.

Pagando, c’è il nuovo programma di fidelizzazione che offre 2 anni di manutenzione programmata Easy Care e servizi al cliente dedicati.

Alternativa: la 2.0 benzina

La Jeep Wrangler Unlimited 2.0 a benzina Sahara, listino € 61.500, promo € 55.174. Anticipo € 19.000, poi 25 mesi senza rate mensili intermedie, Valore futuro € 36.174, per un totale prezzo promozionato della vettura nell’esempio di € 54.174. Credito € 36.174. Spese istruttoria € 325, Marchiatura € 200 da pagarsi in contanti. Dovuto € 36.724. Interessi 0,0 con TAN fisso 0% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 0,73%. Chilometraggio complessivo 30.000, costo supero € 0,1 €/km.