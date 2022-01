Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In a € 35.100 anziché 42.100

Vuoi la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In con sconto del 17%? Ecco la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In. Aderendo al finanziamento, quindi pagando a rate. Listino € 42.100; prezzo promo di € 35.100. Anticipo € € 9.745. Credito € 25.355. Importo totale dovuto € 29.121,11 di cui interessi € 3.225,85. Causa TAN (fisso) 4,5% e TAEG 5,43%. Salvo approvazione Banca PSA.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In con Valore futuro

Sono 35 rate mensili da 199,01 e una maxi rata finale eventuale da € 22.091,5 denominata Valore futuro con percorrenza massima 30.000 km. Cioè? A fine rateazione, il cliente ha tre possibilità. Uno: pagare il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. Due: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Citroën), con l’usato che vale quanto prefissato. Tre: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Peccato: il portale Internet della Casa non indica la penale. Pertanto, il cliente si vede costretto ad andare in concessionaria a chiedere per avere le idee chiare.

Parliamo di un crossover medio di 450/186/167 cm, di 5 posti, con baule. 460-580/1630 litri. Consumo litri/km 1,271-1,797. Emissioni di CO2 (grammi/km): 28,71-40,6. Attenzione: è una plug-in, ossia una ricaricabile. Quei valori dipendono moltissimo dal guidatore. Se il conducente è virtuoso, quei numeri sono raggiungibili. I valori possono non essere rappresentativi dell’autonomia e dei consumi reali, i quali dipendono da molteplici fattori come dallo stile di guida, dalla velocità. Ma anche dalle condizioni atmosferiche, stradali e dalla topografia, dallo stato, dalle dotazioni e dal carico del veicolo.

Altra idea, la Citroën C5 X in offerta

Oppure, ecco la grande 5 porte: 481/182/149 cm. Per 5 persone, con baule di 545/1640 litri. Promo per la Citroën C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack: listino € 33.250. Promo di € 27.550 valido solo con finanziamento. Anticipo € 8.644. Poi 35 rate mensili da € 209,01 e una rata finale da 14.881,5: Valore futuro. Importo totale del credito € 18.906. Importo totale dovuto € 22.244,99 di cui interessi 28.14,85. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,79%.