Fiat 500X con supervalutazione dell’usato

Procede spedita la campagna della Fiat 500X: supervalutazione dell’usato. Iniziativa valida fino al 31/01/22 solo in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La stima della macchina di seconda man prevede fino a € 3.000 in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di gennaio 2022. Basata sui km percorsi e sull’anno di immatricolazione. Chiaramente, dipende dallo stato d’uso della vettura stimato a discrezione della concessionaria.

Schema rate Fiat 500X

Parliamo della Fiat 500X Cult 1.0 120 CV Euro 6d con listino € 22.100 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 18.500 oppure € 16.500 solo con finanziamento.

Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 174,57. Poi, le successive 84 rate mensili di € 246,78. Credito € 17.107,28. Inclusi spese istruttoria € 325, bolli € 16, servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,28). Interessi € 5.381. Dovuto € 22.848,28 per TAN fisso 6,85% e TAEG 8,55%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione dopo valutazione del merito creditizio.

Qualche numero: 427/180/160 cm. Numero posti 5. Bagagliaio 350/1000 litri.

In generale, promo gustosa e comodissima. Ma tutto questo si paga nel TAEG: costo totale del prestito.

Il TAN indica il tasso d’interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento.

Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.

500X (RED) in offerta

Situazione analoga per la Fiat 500X (RED) in caso di finanziamento e di permuta o rottamazione. La valutazione dell’usato prevede fino a 3.000 in più, rispetto alla quotazione di Quattroruote. La 1.0 120 CV Euro 6d parte da un listino di € 25.450 (IPT e contributo PFU esclusi), promo € 20.900 oppure €18.900 solo con finanziamento. Anticipo € 0, durata 96 mesi, prime 12 rate mensili di € 198,57 e successive 84 rate mensili di € 280,91. Credito € 19.507,28. Interessi € 6.136,03. Dovuto € 26.003,31 con TAN fisso 6,85% e TAEG 8,36%.