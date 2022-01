Jeep Compass a 299 euro al mese con quattro anni di garanzia inclusi

Attraverso il finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo è possibile acquistare in promozione a 33.400 euro anziché 34.400 euro (prezzo di listino di 38.450 euro con IPT e contributo PFU esclusi), la Jeep Compass S con motore diesel da 130 CV.

In particolare, sono previsti un anticipo di 8563,93 euro, una durata contrattuale di 49 mesi, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili da 299 euro e rata finale (valore garantito futuro) pari a 17.496,78 euro. Il canone mensile include le spese d’incasso SEPA pari a 3,50 euro per ogni rata.

Jeep Compass: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo

L’importo totale del credito è di 26.292,93 euro e include servizio marcatura di 200 euro, Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, Maxium Care di 2 anni/160.000 km di 800 euro (facoltativo) e spese istruttoria di 325 euro + bolli di 16 euro. Gli interessi sono di 5386,84 euro, l’importo totale dovuto è di 31.859,83 euro mentre le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno. Il TAN è fisso al 5,99% mentre il TAEG al 7,25%.

Il finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo prevede una percorrenza massima di 60.000 km. In caso di superamento bisognerà pagare 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso. L’offerta FCA Bank è valida fino al 31 gennaio 2022 su un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna e con il contributo di Jeep e delle concessionarie aderenti all’iniziativa.

Sotto il cofano della Jeep Compass S è presente il motore diesel Multijet II a quattro cilindri in linea da 1.6 litri capace di sviluppare 131 CV di potenza a 3750 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

Jeep afferma che il SUV consuma 47 litri/100 km nel ciclo misto mentre emette 122 g/km di CO2. A livello di prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi mentre la velocità massima è di 187 km/h.

Tutte le caratteristiche proposte dall’allestimento S

Le caratteristiche di serie proposte dall’allestimento S includono connettività Bluetooth, caricatore wireless per smartphone compatibili, climatizzatore automatico bizona, cruise control adattivo, Intelligent Speed Assist, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori posteriori, servosterzo, supporto Android Auto ed Apple CarPlay wireless, cerchi in lega da 19”, barre al tetto in Gloss Black, correttore assetto fari, fari abbaglianti automatici, fari a LED con DRL integrati e fendinebbia a LED, fasce inferiori in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni elettrici con calotte in nero lucido, tergilunotto, tetto nero, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, indicatore temperatura esterna, sedili in pelle nera, sedili posteriori reclinabili 40/20/40, quadro strumenti digitale da 10.25 pollici, sedili anteriori con regolazione elettrica a otto vie e funzione memory, tappetini e supporto lombare elettrico.

Non mancano ABS, antifurto, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Full Speed Forward Collision Warning, Passive Entry con Keyless Go, cinture di sicurezza con pretensionatori, Lane Support System, rilevatore di stanchezza conducente, vari airbag, sistema di infotainment Uconnect con display da 10.1 pollici, Radio DAB e navigatore satellitare, frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, portellone posteriore hands-free e riconoscimento dei cartelli stradali.