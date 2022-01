Lancia Ypsilon UnYca a 139 euro al mese con finanziamento FCA Bank

Fino al 31 gennaio 2022 è attiva un’interessante promozione dedicata alla speciale versione UnYca della nuova Lancia Ypsilon.

In particolare, acquistandola esclusivamente online, è possibile pagarla soli 12.500 euro anziché 14.000 euro (oltre oneri finanziari) oppure mensilmente a 139 euro (più anticipo di 500 euro) sfruttando il finanziamento proposto da FCA Bank che prevede TAN al 6,35% e TAEG all’11,03%. È previsto il pagamento di una rata finale di 3461,50 euro.

Lancia Ypsilon UnYca: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento FCA Bank

Da precisare che Lancia dà la possibilità di annullare l’ordine senza costi o restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna. La speciale Lancia Ypsilon UnYca viene offerta soltanto nella colorazione Nero Vulcano metallizzato abbinato a vari dettagli luminosi e cromati in grigio satinato presenti su calandra, griglia inferiore e maniglie delle portiere.

Sotto il cofano è presente un motore benzina da 1 litro con tecnologia mild hybrid che ormai è diventato un riferimento nella gamma della city car torinese. Si tratta di un propulsore con potenza di 70 CV, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale. Secondo quanto affermato dallo storico brand di Stellantis, la vettura consuma mediamente nel ciclo misto 4,9 l/100 km ed emette 111 g/km di CO2 nel ciclo misto.

La Ypsilon Unyca viene proposta di serie con diverse caratteristiche interessanti, fra cui sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, porta USB, Radio DAB, connettività Bluetooth e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Per tutti gli acquirenti della Lancia Ypsilon UnYca, c’è la possibilità di accedere a una playlist unica da ascoltare in auto grazie alla collaborazione tra il brand torinese e Spotify.

Altre caratteristiche offerte dall’auto sono cerchi in nero opaco da 15”, interni in Chevron devorè grigio, volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, climatizzatore manuale con filtro antipolline, alzacristalli elettrici anteriori, sedile posteriore sdoppiato 50/50, sedile guidatore con regolazione in altezza, kit riparazione pneumatici Fix & Go, sistema Start & Stop e maniglia appiglio anteriore lato passeggero + maniglie appiglio posteriori.

È previsto anche il piano di manutenzione Total Care offerto da Mopar che si prende cura di ogni aspetto della Lancia Ypsilon UnYca, con un servizio senza pensieri che comprende l’estensione della garanzia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti i servizi di mobilità compresi nei due anni di garanzia legale di conformità.