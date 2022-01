Citroën C3: sconto di € 3.450 con qualsiasi rottamazione

Stato assente in fatto di incentivi per auto poco inquinanti? Se l’Italia è un caso unico fra i mercati big dell’UE, allora il Gruppo Stellantis s’ingegna. In particolare, ecco la Citroën C3 You PureTech 83 CV in promozione a gennaio 2022: sconto di € 3.450 con qualsiasi rottamazione. Più un pacchetto ricco di garanzia e manutenzione. Ma facciamo un passo per volta.

Schema rate Citroën C3

In offerta a € 13.700 anziché 17.150: anticipo 4614,5. Poi 35 rate mensili di € 99. Valore futuro di € 8.311. A fine rateazione, il cliente paga il Valore futuro e tenere l’auto, magari rifinanziando questo importo. O dà l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (Citroën), con l’usato che vale quanto prefissato. O, terza ipotesi, si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale di 30.000 km da rispettare. E penale a chi la sfora.

Purtroppo, il portale Internet della Casa francese è silente in fatto di penale. ll consumatore quindi deve per forza chiedere al venditore il dato.

Spese pratica pari a 350. Costi di incasso mensili incluse di 3,5. Importo totale del credito 9.085,5. Dovuto 11.044,09 di cui interessi 1.459. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,8%.

Secondo vantaggio dell’offerta per la piccola francese: garanzia e manutenzione. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive: 2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km. Più manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 km. Importo mensile del servizio € 21. Salvo approvazione Banca PSA.

C3 Aircross in promo

Da valutare anche la Citroën C3 Aircross Feel PureTech. Listino € 21.600. Auto in offerta a € 17.400. Anticipo 6.361. Imposta sostitutiva sul contratto 30,47. Spese pratica pari a 350. Spese di incasso mensili incluse di 3,5. Importo totale del credito 11839. Importo totale dovuto 14235,32, di cui interessi 1889,85.

Ci sono 35 rate mensili da € 119,01 e una rata finale da 10795,5 (denominata Valore futuro percorrenza massima 30000 km). TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,32%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 22,24).