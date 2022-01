DS 3 Crossback con tre anni di garanzia nel pacchetto

Fa sempre gola un pacchetto di garanzia di tre anni anziché i due di legge: ecco perché piace la promo della DS 3 Crossback PureTech 100 Manuale So Chic a € 23.050 anziché 26.800. Con finanziamento PSA Bank (Gruppo Stellantis). Valido in caso di permuta di vettura intestata da almeno 6 mesi, con immatricolazione entro il 31/01/2022.

Schema promozione DS 3 Crossback

Nella rata, estensione di garanzia DS Extended Care: 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km. Importo mensile del servizio € 9,03.

Si versa un anticipo di € 8.200. Dopodiché, ecco 35 rate mensili di € 148,73. Valore futuro garantito dalla Casa alla fine della rateazione di € 12.078,53. Si tratta di una maxi rata finale eventuale, facoltativa.

A fine rateazione, infatti, il cliente ha tre possibilità. Primo: pagare il Valore futuro garantito di € 12.078,53 e tenere l’auto. Cosa possibile anche magari rifinanziando questo importo. Seconda via: dare l’auto in permuta per un’altra dello stesso marchio (DS), con l’usato che vale quanto prefissato alla firma. Non ultimo: si disfa del veicolo (lo riconsegna alla concessionaria) senza né dare né avere un euro. In questo terzo caso, percorrenza totale da rispettare. E penale a chi la sfora.

Per 36 mesi e 45.000 km. Importo totale del credito € 14.850. Importo totale dovuto € 16.997, con interessi € 1.663 per TAN 3,99% e TAEG 5,45%. Purtroppo, il portale della Casa non indica la penale: il cliente deve chiederlo in concessionaria.

Altre promo DS a gennaio 2022

Con durata 36 mesi e 45.000 km, non male anche la promo per la DS 4 E-Tense 225 Business a € 42.900, comprensivo di € 1.750 di Pack Business. Prezzo promo € 38.400, IVA e messa su strada incluse.

Anticipo € 12.660. Poi 35 rate mensili da € 198,78 e Valore futuro € 22.145,5. Importo totale del credito € 25.740. Totale dovuto € 29.168,03 con interessi di € 2.886,8 per TAN (fisso) 3,99% e TAEG 4,89%.

O ancora la DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatico Business a € 40.500. Prezzo promo a € 36.000, IVA e messa su strada inclusa. Anticipo € 13.210. Credito € 22.790; importo totale dovuto € 25.762,35. Interessi € 2.438,5. 35 rate mensili da € 248,77 e Valore futuro da € 17.572,47, comprensive del servizio facoltativo: estensione di garanzia DS Extended Care (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 Km, importo mensile del servizio € 15,97). TAEG 5,02%.