Alfa Romeo Stelvio in leasing per professionisti

Hai la partita IVA e non vuoi il classico finanziamento? Ecco una formula comoda per guidare e poi, se si vuole, comprare il SUV del Biscione: Alfa Romeo Stelvio in leasing a gennaio 2022. Parliamo della 2.2 160 CV AT8 RWD, allestimento Business Super. Prezzo di listino € 54.500, prezzo promo € 44.254.

Alfa Romeo Stelvio in leasing per partite IVA: schema

Vediamo l’esempio Alfa lease Business di FCA Bank. Valore fornitura promo € 44.254 (escluse messa in strada, IPT e contributo PFU). Anticipo € 13.765,96. Si comincia a guidare subito l’auto, senza esserne proprietari.

Poi, ci sono 47 canoni mensili di € 349. Comprende l’uso dell’auto, il servizio Marchiatura € 200, Polizza Pneumatici Plus € 85,13.

Attenzione, è un leasing ricco. Il canone mensile comprende la polizza Furto e incendio. Vale € 2.933,01 per i residenti (si intende sede) a Bologna. Cosa significa? Cautela. Per altre Province, il costo della polizza varia parecchio sulla base dei furti di auto che avvengono in quell’area. non è da escludere che in Province come Napoli o Caserta, per esempio, dove purtroppo i topi d’auto sono numerosi, il costo della polizza sia superiore a quello di Aosta o Bolzano. Ci si affida alle statistiche delle compagnie assicuratrici.

E se la polizza sale, il canone mensile diviene più pesante.

SUV del Biscione con riscatto

Riscatto possibile di € 25.140,29. Una volta versato l’ultimo canone, il cliente sceglie: se paga € 25.140,29, diventa proprietario della macchina. Se no, la dà indietro.

Spese istruttoria € 396,5. TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata). Tasso Leasing 4,06%. Km totali previsti 90.000, costo supero chilometrico 0,05 €/km. Notevolissima la trasparenza del portale Internet Alfa Romeo: tutti i dati e subito. Se do indietro il mezzo superando i 90.000 km, pago la penale: € 0,05 per km oltre il previsto.

Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione, riservata ai possessori di Partita IVA. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono comprensivi di IVA.

Una dritta: verificate le penali in caso di furto, sinistro qualsiasi, incidente stradale.