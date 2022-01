Opel Corsa-e: disponibile a noleggio a 229 euro al mese con tutto incluso

Per questo mese, Opel ha deciso di lanciare una nuova promozione di noleggio a lungo termine Free2Move Lease dedicata all’Opel Corsa-e Elegance con motore 100% elettrico. In particolare, la l’offerta di noleggio prevede una durata di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km.

Inoltre, sono previsti un anticipo di 13.179,50 euro (comprensivo del primo canone di 229 euro e delle spese di gestione della pratica di 427 euro) e 35 canoni mensili da 229 euro. Da precisare che la promo è stata calcolata sulla provincia di Milano.

Opel Corsa-e: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease

L’offerta comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità la Corsa-e: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. L’offerta è accessibile anche con permuta ed è valida salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano della Opel Corsa-e Elegance è presente un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca, la vettura impiega 8,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

La batteria da 50 kWh permette alla Corsa elettrica di percorrere fino a 337 km di autonomia con una singola ricarica secondo il ciclo di omologazione WLTP. Sfruttando una stazione di ricarica rapida pubblica da 100 kW, l’accumulatore impiega 30 minuti per ricaricarsi dalla 0% all’80%.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Elegance

L’allestimento Elegance della Opel Corsa-e prevede di serie climatizzatore automatico monozona, cruise control, modalità di guida Sport, quadro strumenti digitale a colori con display da 7 pollici, alzacristalli posteriori elettrici, cerchi in lega da 16”, kit riparazione pneumatici, fanali posteriori alogeni, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore integrato, tetto in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili con calotte nere, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, cavo per la ricarica domestica da 1,8 kW, bracciolo centrale, vano portaoggetti, due portabicchieri anteriori, illuminazione nel vano bagagli, luce ambientale a LED e sedili guidatore e passeggero anteriore con regolazione a sei vie.

Non mancano panca posteriore ripiegabile 60/40, sedili in tessuto, volante in pelle con fondo piatto, inserti cromati e comandi integrati, tasche portadocumenti dietro gli schienali dei sedili anteriori, ABS, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di auto e pedoni, sistema di mantenimento della corsia di marcia, limitatore di velocità, predisposizione ISOFIX per i sedili posteriori, rilevatore di stanchezza conducente, riconoscimento dei segnali stradali, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, Keyless Start, servizi Opel Connect, accensione automatica dei fari, fari anteriori Eco LED, DRL a LED, sensore pioggia, specchietto retrovisore interno elettronico, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, porta USB, Radio DAB e sistema di infotainment Multimedia con display touch a colori da 7 pollici.